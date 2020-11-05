Вышел в свет ноябрьский номер «Свежей газеты. Культуры»

5 ноября вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№21 от 05.11.2020 г.).



Похоже, что вторая волна эпидемии куда мощнее первой. Один за одним уходят в мир иной те, с которыми мы… И вновь в номере слова прощания. Наталья Эскина, Владимир Коваленко, Николай Кулебакин, Надежда Никулина, Алексей Солодянкин. Вот уже 40 дней как нет с нами Бориса Сиротина…

Я был уверен, что авторы «Свежей» обязательно сформулируют основную этическую опасность нашего времени. И вот сразу несколько высказываний на эту тему, и очень точная формулировка Вадима РЯБИКОВА, который очередную главу своего антропологического исследования «Окно Овертона» назвал «Задержка человечности».

Совершенно независимо от него Леонид НЕМЦЕВ в своих «Поисках жанра» отвлекся от взаимоотношений литературы и кинематографа и прислал свой новый текст «Вкус яблока раздора, или Сводки с передовой Троянской войны».

И вернувшийся в строй авторов газеты доктор филологических наук Геннадий КАРПЕНКО – об этом же, хотя тема его статьи – юбилей великого Бунина. Прочитайте, я ограничусь названием: «Бунин о «выродках», или У кого «петлистые уши».

Блестящая Зоя КОБОЗЕВА посвятила свое эссе угрозам «внешнего» мира – «На тапочек от скрипки».

Руководитель «Факультета ненужных вещей Михаил ПЕРЕПЕЛКИН анализирует причины нравственного неблагополучия в Отчизне – «Как по мне».

И в изящных эссе Германа ДЬЯКОНОВА, по традиции «маскирующего» свою острую социальность под естественнонаучной проблематикой легко увидеть ту же боль: «Есть ли в мире какая-нибудь логика?» и «Почему всё такое тяжелое, а?»

И даже главный редактор нашел продолжение этой темы в дне сегодняшнем. Его размышление о скандальной ситуации со «сдачей в аренду» на банкет учащихся хореографической студии при театре оперы и балета: «Берите власть вы, сколько унесете»?»

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Но жизнь продолжается.

Номер открывается творческим исследованием Виталия ДОБРУСИНА «Последний артист запасной столицы» – об артисте балета Владимире Кудряшове, который в составе труппы Большого театра работал в годы Великой Отечественной в «запасной столице». Он жив, Виталий взял у него подробное интервью, а завтра, 5 ноября, в 18:30 в малом зале театра оперы и балета состоится творческий вечер Виталия Добрусина, название которого совпадает с названием публикуемого в «Свежей» материала.

Станицам истории Великой Отечественной войны посвящена и колонка Александра ЗАВАЛЬНОГО в цикле «Самара в их жизни». Герой нового очерка польский генерал Владислав Сикорский.

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Наиболее ярким художественным событиям октября стал юбилейный фестиваль классического танца имени Аллы Шелест. Его итоги в статьях Романа ВОЛОДЧЕНКОВА «Бурмейстер в репертуаре» и Анны ЛАЗАНЧИНОЙ «Истинная красота балета».

Из театральных событий газета выбрала спектакли тольяттинского Молодежного драматического театра «Сеньора Вера» (Александр ТИХОНОВ – «По велению партии и души») и «Васса» в «Колесе», рецензию на который написала Ольга ЖУРЧЕВА, третья глава в докторской диссертации которой («Формы выражения авторского сознания в русской драме XX века»), кстати, посвящена анализу горьковской драматургии.

И мы продолжаем сериал «История с фотографией» к 90-летию СамАрта. На этот раз ведущий по исторической «фотовыставке» – Дмитрий ДОБРЯКОВ, а его воспоминания – о спектакле «Колобок, Колобок» в постановке Георгия Цхвиравы.

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На музыкальных страницах газеты – впечатления Ольши КРИШТАЛЮК от событий самарской части Транссибирского фестиваля («Пища для ума и сердца») и Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ, побывавшей на концерте уроженца Тольятти баяниста Максима Федорова («Возможности современного баяниста безграничны»).

В джазовой рубрике Игоря ВОЩИНИНА – послесловия к первому – симфоническому – концерту абонемента «Музыкальный клуб Вадима Эйленкрига» и творческий портрет пра-пра-пра-…внучки Льва Толстого шведской джазовой вокалистки Виктории Толстой.

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На «Бульваре искусств» – «отчеты» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ с выставки в Музее актуального реализма («Куклы и люди Сергея Алимова») и Ильи САМОРУКОВА с персональной выставки художника и куратора Сергея Баландина в «Горький-центре» («Один день Сергея Викторовича»).

Публикацией Валентины ЧЕРНОВОЙ мы начинаем серию статей с грандиозной выставки из коллекции Третьяковской галереи, которая до конца января будет работать в Мраморном зале Самарского художественного музея.

Светлана ШАТУНОВА рассказывает о самарском живописце Венире Кныжове («В поисках современника»).

Газета завершает публикацию «дилогии» Виктории ТРИФОНОВОЙ с итоговой выставки фотоконкурса «Самарский взгляд» («Самарский» – наш взгляд!»).

Здесь же – итоги XXV Международного фестиваля «Кино – детям».

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На страницах «Культура и Слово» – емкая «литературно-архитектурная» статья Сергея ГОЛУБКОВА «На перекрестках виртуального города, или Парадоксы современной городской цивилизации»; представление Алексея Ларина, самарского номинанта на главную отечественную премию в сфере современной поэзии – Премию Аркадия Драгомощенко; эссе Татьяны РОМАНОВОЙ «Сердечный круг» в цикле «О языке» и Германа ДЬЯКОНОВА «Жаркая тропическая проза» о Генри Миллере.

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В газете по-прежнему есть место для новостей (уже немало по нынешним временам!), «Книжная полка» и целая полоса «Самарских премьер».

Дмитрий ДЯТЛОВ предлагает «Слушать вместе» – «Академия Святого Мартина в Полях», Константин ПОЗДНЯКОВ – «Читать вместе» – «О чем говорят мерзкие мужчины», а Олег ГОРЯИНОВ – «Смотреть вместе» – «Искусство ограбления».

С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры Новокуйбышевска.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Автор — Виктор Долонько (главный редактор «СВ.К»).

Источник:

https://www.facebook.com/photo?fbid=4191421010874828&set=a.1449774665039490