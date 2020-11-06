Кто из самарских СМИ вошел шорт-лист конкурса «СМИротворец»

На этой неделе стало известно, какие СМИ Самарского региона вошли в шорт-листы XII Всероссийского конкурса «СМИротворец».

Конкурс «СМИротворец-2020» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Гильдией межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». Союз журналистов России – официальный информационный партнер конкурса.

В число конкурсантов, попавших в шорт-лист вошли самарские средства массовой информации:

В номинации «Телевидение»

- «Самара», ГТРК, г. Самара. Цикл репортажей «Все мы – Россия!», 12.10.2019, автор Ольга Христенко.

- Большеглушицкая телекомпания «Пульс», Самарская область, с. Большая Глушица. Программа «Большеглушицкий район – наш общий дом», выпуски от 23.07.2020, 27.05.2020, 17.10.2019. Автор Любовь Мельникова.

В номинации «Нация победителей»

- «Самара», ГТРК, г. Самара. Радиопрограмма из цикла «Традиция уважать» — «Герои ВОВ и наследники Великой Победы», 15.05.2020, автор Нина Некрасова.

В номинации «Радио»

- «Губерния», ТРК, г. Самара. Программы «Культурные люди», выпуск 25.02.2020, ведущая Алена Власова; Губерния. Вечерний разговор от 22.01.2020. Хобби или работа? 22.02.2020.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса, всего в «СМИротворце-2020» приняло участие 1378 средств массовой информации и блогеров, рассмотрено свыше 14 000 материалов. На конкурс принимались заявки с материалами, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в социальных сетях, на видеохостингах и специальных платформах в период с 01 августа 2019 г. до 01 августа 2020 г.

В категории «Этнические и локальные СМИ» в пяти номинациях за выход в финал соревнуются 63 номинанта. В номинации «Печать» на победу претендуют 17 газет и журналов, в том числе районных. В номинации «Телевидение» – 13 телерадиокомпаний и телестудий, в «Радио» – 7 радиостанций и каналов, номинация «Интернет» представлена 14-ю сетевыми изданиями, информационными агентствами, городскими и национальными порталами. В номинации «Нация победителей», учрежденной в честь 75-летия Победы, – 14 претендентов на призовые места.

В специальной номинации конкурса «Детские и юношеские СМИ» состязаются 10 печатных изданий, телеканалов и радиопрограмм. Еще одна спецноминация, «Блоги», существует лишь второй год, но блогеры уже очень активно присылают свои работы на конкурс. Экспертный совет отобрал для голосования 14 блогов разного формата.

География конкурса охватывает все восемь федеральных округов России. Только в категории «Локальные и этнические СМИ» представлены участники из Башкортостана, Бурятии, Марий Эл, Мордовии, Республики Саха, Удмуртской Республики, Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Чукотки, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской областей, Владикавказа, Томска, Тюмени, Салехарда и Хабаровска.

Шорт-лист опубликован на странице конкурса в разделе «НОВОСТИ» https://concours.nazaccent.ru/2020/news/#news-300. Победители будут объявлены и получат награды 30 ноября 2020 г. в Москве.