Конкурс «Добро пожаловать!» Прими участие в конкурсе и выиграй культурные выходные в Москве

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в конкурсе журналистских работ «Добро пожаловать!«

Конкурс проводится Союзом журналистов России и ООО «МОЯОКРУГА» в целях реализации проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности».

Главный приз конкурса – культурные выходные в Москве.

В конкурсе участвуют литературно-краеведческие работы, созданные на русском языке и направленные на развитие интереса молодежи к внутреннему туризму, к истории, культуре и традициям народов нашей многонациональнй страны. Подать заявку могут журналисты, блогеры, активисты, достигшие совершеннолетнего возраста. Для этого необходимо опубликовать работу на сайте ХранителиРодины.рф.

Дата окончания приема заявок 10 ноября 2020 года.

Положение о конкурсе читайте по ссылке:

https://cloud.mail.ru/public/34kG/4PFfydnBz