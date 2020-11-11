ФАН приглашает принять участие в конкурсе «Хорошие новости России»

«Хорошие новости России» — проект ФАН, который знакомит читателей с публикациями о позитивных событиях в нашей стране.

Вручение премии проводится по пяти номинациям:

«Наука и инновации»,

«Экономика страны или региона»,

«Спорт»,

«Общество и социальные проекты»

«Герои современности».

Подать заявку на соискание Премии имеют право творческие работники СМИ Российской Федерации и блогеры, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в период с 1 июля по 15 ноября 2020 года.

В этом году заявки на соискание премии принимаются до 15 ноября, голосование по номинантам проходит с 20 ноября по 2 декабря. Имена победителей оглашаются 4 декабря.

Лауреатами премии станут авторы, получившие наибольшее число читательских голосов с учётом мнения жюри.

Награждение состоится 18 декабря в Санкт-Петербурге в Медиацентре «Патриот».

Заявки принимаются по адресу goodrussia@riafan.ru.

Заявка-на-участие

Положение-о-Премии

Источник: СЖР