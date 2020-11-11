ФАН приглашает принять участие в конкурсе «Хорошие новости России»

«Хорошие новости России» — проект ФАН, который знакомит читателей с публикациями о позитивных событиях в нашей стране.
Вручение премии проводится по пяти номинациям:
«Наука и инновации»,
«Экономика страны или региона»,
«Спорт»,
«Общество и социальные проекты»
«Герои современности».
Подать заявку на соискание Премии имеют право творческие работники СМИ Российской Федерации и блогеры, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в период с 1 июля по 15 ноября 2020 года.
В этом году заявки на соискание премии принимаются до 15 ноября, голосование по номинантам проходит с 20 ноября по 2 декабря. Имена победителей оглашаются 4 декабря.
Лауреатами премии станут авторы, получившие наибольшее число читательских голосов с учётом мнения жюри.
Награждение состоится 18 декабря в Санкт-Петербурге в Медиацентре «Патриот».
Заявки принимаются по адресу goodrussia@riafan.ru.
Заявка-на-участие
Положение-о-Премии
Источник: СЖР