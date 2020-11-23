Объявлен приём заявок на областной журналистский конкурс на призы губернатора Самарской области

17 ноября 2020 года стартовал приём заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области, итоги которого будут традиционно подведены в январе будущего года в рамках ежегодного празднования Дня российской печати.

К участию в конкурсе принимаются материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 25 ноября 2020 года.

Приём заявок продлится до 4 декабря 2020 года.

Целями проведения конкурса являются привлечение внимания журналистского сообщества к социально значимым темам, поощрение журналистов и средств массовой информации, участвующих в решении задач социально-экономического развития региона, повышение уровня профессионального мастерства журналистов. В 2020 году конкурс проводится по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому», по двум категориям — «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Основными задачами конкурса являются организация и проведение творческого соревнования и определение лучших работ в области СМИ, связанных с освещением проведения в Самарской области Года памяти и славы, объявленного Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также достижений региона в реализации национальных проектов по 12 стратегическим направлениям в различных сферах социально-экономического развития.

В конкурсе по направлению «Год памяти и славы» заявителями могут выступать как журналисты, единолично выдвигающие свою кандидатуру на участие в конкурсе, так и представители творческой группы СМИ, зарегистрированного на территории Самарской области (периодического печатного издания, Интернет-издания, лицензированной радиостанции или телеканала). Победители в обеих категориях определяются по следующим 4 номинациям:

– «Гордость»: материалы о событиях, отражающие достижения региона и его жителей в годы Великой Отечественной войны (промышленность, производство, наука, образование, медицина, культура, строительство, сельское хозяйство), а также направленные на укрепление духа патриотизма и единства многонационального российского народа, консолидацию общества, популяризацию волонтерского и добровольческого движения;

– «Героизм»: материалы о людях, внесших свой вклад в Великую Победу, – подвиги советских солдат и тружеников тыла; истории о детях войны, узниках концлагерей, жителях блокадного Ленинграда, героях Великой Отечественной войны;

– «Память»: материалы, направленные на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, в том числе, работы, посвященные установлению имен и судеб пропавших без вести и погибших, теме восстановления и сохранения памятников времён войны. В основе материалов – воспоминания ветеранов, тружеников тыла и детей войны, архивные документы и фотографии, информация из поисковых экспедиций, рассекреченные материалы, которые впервые вводятся в научный оборот и позволяют по-новому оценить масштабы трагедии, противостоять фальсификации истории войны;

– «Уважение»: материалы о социально значимых патриотических мероприятиях, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, поддержание интереса детей и молодежи к изучению истории Великой Отечественной войны. В каждой из номинаций Конкурса по направлению «Год памяти и славы» определяется по одному победителю в следующих трёх разделах: «Электронные СМИ», «Печатные издания», «Интернет-издания».

Чтобы подать заявку на конкурс по направлению «Год памяти и славы», необходимо заполнить форму по ссылке.

В Конкурсе по направлению «Перемены заметны каждому» заявителями могут быть исключительно редакции СМИ (юридические лица) по двум категориям: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации». Победители в обеих категориях определяются по данному направлению в 3 тематических номинациях, отражающих цели реализации национальных проектов:

– «Человеческий капитал»: Демография / Здравоохранение / Образование / Экология;

– «Комфортная среда для жизни»: Автомобильные дороги / Жилье и городские пространства / Магистральные инфраструктуры / Культура;

– «Экономический рост»: Малое и среднее предпринимательство / Международное сотрудничество / Цифровая экономика / Наука / Производительность труда и занятость.

Чтобы подать заявку на конкурс по направлению «Перемены заметны каждому», необходимо заполнить форму по ссылке.

К заявке необходимо приложить сопроводительное письмо от редакции по форме согласно Приложению №1 к Положению об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области, содержащее следующие сведения: название, тираж, территорию распространения, фамилию и инициалы руководителя средства массовой информации, фамилию, имя, отчество журналиста, контактную информацию редакции, а также согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению №2 к Положению об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области.

Сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путём подсчёта оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки.

Подробнее с условиями подачи заявок и списком номинаций можно ознакомиться, прочитав проект Положения об областном журналистском конкурсе, приложенный к этому информационному сообщению.

Предлагаем журналистам принять участие в конкурсе!!!

ПОЛОЖЕНИЕ

об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области

1.Общие положения

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области (далее – Конкурс).

Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и сокращения:

Заявитель – кандидат на участие в Конкурсе из числа представителей журналистского сообщества региональных и муниципальных средств массовой информации (далее – Заявитель):

журналист, единолично выдвигающий свою кандидатуру на участие в Конкурсе;

представитель творческой группы из регионального или муниципального средства массовой информации, зарегистрированного на территории Самарской области (периодического печатного издания, Интернет-издания, лицензированной радиостанции или телеканала);

редакция зарегистрированного средства массовой информации;

Заявка – электронная форма, заполняемая заявителем на сайте Правительства Самарской области с приложением требуемых документов в электронном виде (далее – Заявка).

2.Цели и задачи Конкурса

Целями проведения Конкурса являются привлечение внимания журналистского сообщества к социально значимым темам, поощрение журналистов и средств массовой информации, участвующих в решении задач социально-экономического развития региона, повышение уровня профессионального мастерства журналистов.

Основными задачами Конкурса являются:

организация и проведение творческого соревнования и определение лучших работ в области средств массовой информации, связанных с освещением проведения в Самарской области Года памяти и славы, объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также достижений региона в реализации национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития в различных сферах социально-экономического развития;

формирование патриотической позиции и социальной активности у журналистов и гражданского общества;

сохранение и популяризация событий и фактов из истории России с использованием средств массовой информации;

создание условий для эффективного повышения уровня профессионального мастерства журналистов.

3.Организатор Конкурса

Организатором конкурса является Администрация Губернатора Самарской области (далее – Организатор).

Организатор Конкурса осуществляет:

подготовку Конкурса, в том числе формирование состава Конкурсной комиссии;

проведение Конкурса;

награждение победителей Конкурса.

Организатор Конкурса обеспечивает:

равные условия для всех участников Конкурса;

широкую гласность проведения Конкурса;

недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального объявления.

4.Тематика конкурсных работ (номинации Конкурса)

Конкурс проводится по двум направлениям:

«Год памяти и славы»;

«Перемены заметны каждому»,

по двум категориям в каждом – «Региональные средства массовой информации» (далее – «Региональные СМИ») и «Муниципальные средства массовой информации» (далее – «Муниципальные СМИ»).

В Конкурсе по направлению «Год памяти и славы» Заявителями являются журналисты, единолично выдвигающие свою кандидатуру, а также представители творческой группы средства массовой информации, зарегистрированного на территории Самарской области (периодического печатного издания, Интернет-издания, лицензированной радиостанции или телеканала).

Победители в обеих категориях определяются по следующим номинациям:

«Гордость»: материалы о событиях, отражающие достижения региона и его жителей в годы Великой Отечественной войны (промышленность, производство, наука, образование, медицина, культура, строительство, сельское хозяйство), а также материалы, направленные на укрепление единства многонационального российского народа, консолидацию общества, популяризацию волонтерского и добровольческого движения, укрепление духа патриотизма;

«Героизм»: материалы о людях, внесших свой вклад в Великую Победу: подвиги советских солдат и тружеников тыла; истории о детях войны, узниках концлагерей, жителях блокадного Ленинграда, героях Великой Отечественной войны;

«Память»: материалы, направленные на сохранение исторической памяти об истории Великой Отечественной войны, в том числе, работы, посвященные установлению имен и судеб пропавших без вести и погибших, теме восстановления и сохранения памятников времён войны. В основе материалов – воспоминания ветеранов, тружеников тыла и детей войны, архивные документы и фотографии, информация из поисковых экспедиций, рассекреченные материалы, которые впервые вводятся в научный оборот и позволяют по-новому оценить масштабы трагедии, противостоять фальсификации истории войны;

«Уважение»: материалы о социально значимых патриотических мероприятиях, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, поддержание интереса детей и молодежи к изучению истории Великой Отечественной войны.

В каждой из номинаций Конкурса по направлению «Год памяти и славы» определяется по одному победителю в следующих разделах:

«Электронные СМИ»;

«Печатные издания»;

«Интернет-издания».

В Конкурсе по направлению «Перемены заметны каждому» Заявителями являются исключительно редакции средств массовой информации (юридические лица) по двум категориям: «Региональные средства массовой информации» (далее – «Региональные СМИ») и «Муниципальные средства массовой информации» (далее – «Муниципальные СМИ»).

Победители в обеих категориях определяются по данному направлению в трёх тематических номинациях, отражающих цели реализации национальных проектов:

«Человеческий капитал» : Демография / Здравоохранение / Образование / Экология;

: Демография / Здравоохранение / Образование / Экология; «Комфортная среда для жизни» : Автомобильные дороги / Жилье и городские пространства / Магистральные инфраструктуры / Культура;

: Автомобильные дороги / Жилье и городские пространства / Магистральные инфраструктуры / Культура; «Экономический рост»: Малое и среднее предпринимательство / Международное сотрудничество / Цифровая экономика / Наука / Производительность труда и занятость.

Определение победителей Конкурса осуществляется членами Конкурсной комиссии.

5.Конкурсная комиссия и порядок ее работы

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, созданный организаторами Конкурса для обеспечения проведения независимой оценки представленных на Конкурс творческих работ (далее – Комиссия).

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить представители государственных органов Самарской области, независимые эксперты – специалисты из числа представителей общественных объединений, творческих союзов, экспертного сообщества, высших учебных заведений Самарской области, привлекаемые на безвозмездной основе.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины ее членов. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

Комиссия принимает Заявки, рассматривает и оценивает материалы, представленные на Конкурс.

Комиссия в отдельных случаях может выдвигать кандидатов для участия в Конкурсе из числа журналистов, не подавших Заявки на Конкурс, но достигших высоких результатов в профессиональной деятельности.

6.Порядок проведения Конкурса

Конкурс имеет заявительный характер, проводится в один тур без предварительного отбора участников.

К рассмотрению принимаются Заявки, поступившие до 4 декабря 2020 года.

Заявки на участие в Конкурсе направляются в электронном виде посредством заполнения соответствующей электронной формы, размещенной на сайте Правительства Самарской области. В Заявке указываются ссылки на конкурсные материалы, которые должны быть активными в течение года после подведения итогов конкурса. Заявки, отправленные организаторам в бумажном варианте, по электронной почте или доставленные на электронных носителях, – не регистрируются, не участвуют в Конкурсе и не рассматриваются Конкурсной комиссией.

Для участия в конкурсе по направлению «Год памяти и славы» в категориях «Региональные СМИ» или «Муниципальные СМИ» Заявитель, единолично выдвигающий свою кандидатуру, заполняет форму по ссылке. К заявке прилагаются:

сопроводительное письмо от редакции по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению;

электронные копии второй и третьей страниц паспорта и страницы с регистрацией по месту жительства;

согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению;

электронная копия документа о регистрации СМИ;

номер счета и реквизиты российской кредитной организации для перечисления единовременной выплаты в случае победы в Конкурсе.

Для участия творческой группы средства массовой информации в Конкурсе по направлению «Год памяти и славы» в категориях «Региональные СМИ» или «Муниципальные СМИ» Заявитель (представитель творческой группы) заполняет форму по ссылке. К заявке прилагаются:

сопроводительное письмо от редакции по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению;

электронные копии второй и третьей страниц паспорта Заявителя и страницы с регистрацией по месту жительства;

состав творческой группы – ФИО и должности соавторов представленного на Конкурс материала;

согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению;

электронная копия документа о регистрации СМИ;

номер счета и реквизиты российской кредитной организации для перечисления единовременной выплаты в случае победы в Конкурсе.

Для участия в Конкурсе по направлению «Перемены заметны каждому» в категориях «Региональные СМИ» или «Муниципальные СМИ» Заявитель в лице руководителя редакции средства массовой информации заполняет форму по ссылке. К Заявке прилагаются:

сопроводительное письмо от редакции по форме согласно Приложению №1;

электронная копия документа о регистрации СМИ;

электронные копии учредительных документов юридического лица;

документ, подтверждающий полномочия руководителя редакции средства массовой информации (юридического лица) на осуществление действий от имени редакции средства массовой информации (юридического лица) (электронная копия решения о назначении этого лица или его избрании);

номер счета руководителя редакции средства массовой информации и реквизиты российской кредитной организации для перечисления единовременной выплаты в случае победы в Конкурсе

электронные копии второй и третьей страниц паспорта и страницы с регистрацией по месту жительства руководителя редакции средства массовой информации (юридического лица);

согласие на обработку персональных данных руководителя редакции средства массовой информации (юридического лица) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению.

Заявители могут подавать Заявку на участие только в одной из номинаций Конкурса.

Заполнение Заявки и отправка работ Комиссии являются подтверждением того, что заявитель ознакомлен с настоящим Положением и согласен с порядком и условиями проведения Конкурса.

Заявитель гарантирует, что сведения о нем, представленные на Конкурс, являются достоверными. Ответственность за достоверность и корректность сведений, представленных в Заявке, несет участник Конкурса, заполнивший форму Заявки.

Заявка может быть отклонена Конкурсной комиссией в случае выявления несоответствия Заявки критериям настоящего Положения или в случае выявления недостоверности представленных в ней сведений.

Комиссия в срок до 20 декабря 2020 года рассматривает материалы, представленные на Конкурс, в сети Интернет, оценивает их по десятибалльной шкале, проходя по ссылке, предоставленной Организатором Конкурса, определяет победителей в каждой номинации.

Решение о победе в Конкурсе принимается Комиссией на основании оценки конкурсных материалов и последующего суммирования баллов. Среднеарифметическое из поставленных каждым членом Комиссии оценок является окончательным количеством набранных данной работой баллов. Решение принимается на основе итоговых баллов.

В случае равенства баллов и иных спорных случаях решение может быть принято большинством голосов членов Комиссии. Решение утверждается на заседании Комиссии простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Протокол утверждается председателем Комиссии и подписывается заместителем председателя Комиссии, а также секретарем Комиссии.

Сведения о победителях Конкурса размещаются на сайте Правительства Самарской области.

7.Требования к творческим конкурсным работам.

К участию в Конкурсе принимаются материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 25 ноября 2020 года.

К участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержащие 60 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.

Требования к выдвигаемому на Конкурс материалу:

текстовый 4000–25000 знаков;

фоторепортажи и фотоистории по темам Конкурса – не более 10 фотографий;

видео- и радиосюжеты по темам Конкурса – не более 25 минут;

Интернет-ролики – не более 25 минут.

Материалы для участия в Конкурсе представляются в следующих формате и объеме:

журналистами газет, распространяемых на территории Самарской области, – от 1 до 3 тематических публикаций;

журналистами телекомпаний, вещающих на территории Самарской области, – от 1 до 3 сюжетов информационной программы или выпусков цикловой тематической программы;

журналистами радиокомпаний, вещающих на территории Самарской области, – от 1 до 3 выпусков программы;

журналистами зарегистрированных Интернет-СМИ – материалы, от 1 до 3 тематических публикаций, опубликованные на странице информационного издания в сети Интернет с указанием числа просмотров, уникальных посетителей, количества комментариев читателей, репостов в соцсетях;

авторами циклов публикаций в сети Интернет – материалы, от 1 до 3 тематических публикаций, опубликованные в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Telegram, с указанием охвата аудитории, количества отметок «нравится», репостов записей, комментариев.

8.Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе

Критериями оценки представленных на конкурс материалов являются:

степень актуальности и социальной значимости темы;

соответствие материала объявленным целям Конкурса (освещение социально значимых тем, связанных с проведением в Самарской области Года памяти и славы, освещение социально значимых тем, связанных с реализацией национальных проектов);

достоверность и информационная насыщенность;

глубина анализа представленной темы;

общественная значимость содержания;

степень интереса и доверия читателей (зрителей, слушателей), которая находит отражение в росте аудитории, трафика Интернет-издания, количества комментариев в социальных сетях, повышении цитируемости издания, рейтингов программ и т.д.;

уровень журналистского мастерства, яркость, оригинальность подачи материала.

9.Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

В рамках Конкурса по представлению Губернатора Самарской области могут быть учреждены специальные призы Губернатора Самарской области для творческих работ, имеющих особо важное социальное значение. На работы журналистов, творческих групп и редакций средства массовой информации, номинированных на специальные призы Губернатора Самарской области, заявительный принцип не распространяется.

Количество призов в каждом из разделов номинаций и количество специальных призов Губернатора Самарской области определяются конкурсной Комиссией в зависимости от количества и социальной значимости заявленных на Конкурс работ.

В рамках Конкурса Комиссия имеет право самостоятельно выдвигать кандидатуры в лице журналистов, творческих групп и редакции средств массовой информации за большой вклад в развитие региона и высокую общественную значимость их деятельности, реализацию специализированных мультимедийных долгосрочных проектов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на получение специальных призов. На работы журналистов и редакций, удостоенные специального приза Конкурса, заявительный принцип не распространяется.

Заявители, признанные победителями Конкурса по направлению «Год памяти и славы», а также журналисты, творческие группы и редакции средств массовой информации, удостоенные специальных призов, получают диплом и единовременную выплату в размере 114 943 (сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля 00 копеек. Заявители, признанные победителями Конкурса по направлению «Перемены заметны каждому», получают диплом и единовременную выплату в размере 229 886 (двести двадцать девять тысяч рублей восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Число победителей Конкурса и лауреатов специальных призов определяется в пределах предусмотренного премиального фонда.

Торжественное награждение победителей осуществляется на мероприятии, посвященном Дню российской печати.

Предоставление единовременной выплаты победителям Конкурса осуществляется на основании распоряжения Губернатора Самарской области департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области по заявлению победителя Конкурса путем перечислений суммы единовременной выплаты на счет, открытый в российской кредитной организации. С единовременной выплаты удерживается налог на доходы физических лиц.

Победителям в номинациях для редакций средств массовой информации единовременные выплаты осуществляются руководителям редакций средств массовой информации (юридических лиц) на поощрение трудовых коллективов СМИ.

Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать победителю в предоставлении единовременной выплаты в случае сообщения соискателем ложных сведений об авторстве конкурсной работы, а также персональных данных (ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, номера счета и реквизиты российской кредитной организации для перечисления единовременной выплаты в случае победы в Конкурсе).

10.Заключительные положения

Организаторы Конкурса не возмещают расходы, понесенные Заявителями в связи с участием в Конкурсе.

Организаторы Конкурса не обязаны направлять Заявителям уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым Заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах членов жюри.

Подачей Заявки на участие в конкурсе Заявитель разрешает организаторам Конкурса использование всего контента, представленного в рамках творческой конкурсной работы. При этом исключительное авторское право на этот контент остается за автором.

Источник: https://www.samregion.ru/press_center/news/obyavlyaetsya-priyom-zayavok-na-oblastnoj-zhurnalistskij-konkurs-na-prizy-gubernatora-samarskoj-oblasti-2/