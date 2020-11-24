XII Международный научный форум «СМИ и массовые коммуникации» прошел в онлайн-формате

Факультет журналистики МГУ провел XII Международный научный форум «СМИ и массовые коммуникации», который объединил более 200 медиаисследователей со всего мира.

В этом году форум был посвящен теме девестернизации исследований медиа и культуры в цифровом мире. Старт конференции дала декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова. Она отметила, что «девестернизацию можно рассматривать как реабилитацию классических школ медиаисследований. Этот процесс должен принимать во внимание научные традиции различных стран в исследовании журналистики и массовых коммуникаций», – задала тон пленарной дискуссии Елена Леонидовна.

В докладе «Российская молодежь и социальные медиа: рост культуры цифрового общения», представленном на пленарном заседании, Елена Леонидовна рассказала о новой культуре цифровой коммуникации в России. Использование социальных сетей является доминирующей практикой медиапотребления среди российской молодежи. Социальные медиа играют все большую роль в процессах социализации и самоактуализации молодежи. При этом социальные медиа обладают качествами и характеристиками не только медиа, но и социального пространства и культурной среды. Это приводит к трансформации способов удовлетворения медийных запросов аудитории.

На пленарных заседаниях известные ученые-медиаэксперты обсудили девестернизацию и интернационализацию исследований в области журналистики и массовых коммуникаций, вызовы и тренды, с которыми медиа и культура стран Востока и Запада сталкиваются в процессе цифровизации.

Нико Карпентьер, Карлов университет, Брюссельский свободный университет, Уппсальский университет, Президент Международной ассоциации исследователей медиа и коммуникаций:

- Перед нами стоит много интересных и важных задач. Нам необходимо девестернизировать медиапространство и интегрировать изучение медиа и культуры. Сейчас мы должны оглянуться и посмотреть на тех, кого мы потеряли во время пандемии, оценить наши политические провалы, но в то же время мы должны идти вперед, прикладывать усилия, чтобы создавать лучшее будущее.

Оскар Вестлунд, Осло Метрополитен университет, Вульдский университет, Гётеборгский университет

«Исследования цифровой журналистики: преодоление культурных различий, высоких стандартов и междисциплинарности»

Один из вопросов, который перед нами стоит: что такое цифровая журналистика? За последние годы увеличилось число научных публикаций о цифровой журналистике. Цифровая журналистика становится отдельным от традиционной журналистики полем исследования и вырабатывает собственный научный язык. Одна из проблем цифровой журналистики — ее междисциплинарность. Этой проблеме необходимо уделять особое внимание. Перед учеными стоит задача исследовать, документировать и объяснять цифровизацию и журналистику, их взаимодействие и изменения.

Дайя К. Тюссу, Гонконгский баптистский университет

«Выход за рамки девестернизации: глобализация медиа и культурных исследований для полицентричного мира»

Девестернизация — это часть растущей реакции на господство ограниченных, западно-ориентированных теорий СМИ. Мы должны расширять сферу медиаисследований, выходя за пределы западного мира, и вырабатывать новые подходы для исследований, которые позволили бы оценить развитие журналистики и массовых коммуникаций во всем мире.

Щи-цзу, Ханчжоу педагогический университет

«Изучение культурного дискурса: почему, что и как»

Современная область медиаисследований западно-ориентирована и предполагает игнорирование культурного разнообразия. В этой ситуации журналистика и СМИ Китая оказываются системой, отклоняющейся от западной нормы. Такие исследования не релевантны для построения полной картины мира и решения текущих глобальных проблем. Вместе с тем и азиацентричный подход к исследованию медиакоммуникаций и журналистики не соответствует стоящим перед медиаисследователями задачам. Экспертам необходимо больше внимания уделять культурному многообразию и особенностям взаимодействия между представителями различных культурных групп, в том числе доминированию одного народа над другими. Цель культурного дискурса — подрыв доминирования одной культуры и дискриминации других.

Андреа Медрадо, Вестминстерский университет

«Интерсекциональность и артивизм как инструмент развития южного диалога»

Интерсекциональность и артивизм в контексте развития цифровых коммуникаций выполняют несколько важных задач: являются оружием в борьбе с маргинализацией населения южных стран, служат инструментом интеграции южных народов, построения диалога между ними и определения для этих народов направления общего развития. Цифровые коммуникации должны дать возможность маргинализованным группам говорить и быть услышанными.

Герард Гоггин, Технологический университет Нанянга

«Переориентация цифровых платформ: представление, использование и их ценность в азиатском контексте»

Мы живем в период активного развития цифровых платформ. Лидирующие позиции занимают американские платформы, мы мало слышим о цифровых платформах азиатских стран. Исследования цифровых платформ американизированы, однако этот факт не должен мешать исследованию развития массовых коммуникаций других стран. Это особенно важно, учитывая, что у каждой страны свой опыт развития журналистики и массовых коммуникаций.

Сабина Михелж, Университет Лафборо

«Потребление новостей, политическая поляризация и пандемия Covid-19 за пределами запада»

Изменения в потреблении новостного контента в период пандемии Covid-19 были в значительной степени обусловлены конкретными политическими решениями, например, введением всеобщего режима изоляции. Аудитория, сидящая дома, стала потреблять больше новостей не из собственного желания, а из-за отсутствия других способов времяпровождения. Учеными был отмечен рост тревожности и ухудшение настроения от непрерывного потока негативных новостей о коронавирусной инфекции. Жители Восточной Европы, где регулирование СМИ со стороны государства строгое, проявили большее доверие к государственным источникам информации и следовали указаниям правительства. Однако были и те группы, которые сомневались в официальной информации и искали альтернативные источники информации о вирусе Covid-19.

Программу продолжили круглые столы, дискуссии и специальные секции. В рамках секций обсуждались новые журналистские практики в цифровой среде и новая роль «мягкой силы» у СМИ, медиапроизводство и медиапотребление, медиаграмотность и медиаобразование в контексте цифровизации и эпидемической ситуации.

Факультет журналистики благодарит участников, коллег и гостей из разных стран за доклады и обсуждение самых важных тем.

Информация предоставлена пресс-службой факультета журналистики МГУ

Фото Анны Касоевой