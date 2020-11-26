Творческим союзам вручили Кубок боевой, трудовой и творческой Славы им. Владимира Чудайкина

В Доме журналиста 26 ноября состоялось вручение Кубков боевой, трудовой и творческой Славы им. Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. Почетными общественными наградами были удостоены шесть лауреатов, в их числе и Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Общественная награда «Кубок боевой, трудовой и творческой Славы» имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина вручается исполнителям и творческим организациям Самарской области за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению исторической правды и успехи в творческой и производственной деятельности. Награда была учреждена в 2019 году, тогда ее первыми лауреатами стали Театр юного зрителя САМАРТ за постановку спектакля по поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» и видеоинформационная группа ООО «Газпром трансгаз Самара» за создание документально-художественного фильма «Трасса судьбы» о строительстве первого советского газопровода «Бугуруслан-Куйбышев» в 1943 году.

В год празднования 75-летия Победы было принято решение отметить это наградой творческие союзы и деятелей искусства Самарской области:

Самарское областное отделение Союза журналистов России,

Самарскую областную писательскую организацию,

Самарское отделение Союза композиторов РФ,

Самарское отделение Союза театральных деятелей РФ,

Члена Союза художников РФ Ивана Мельникова,

Членов Союза архитекторов Темников А. Ф. (посмертно) и Темников А. А.

В награждении приняли участие председатель Самарского межрегионального Центра В. Шукшина Геннадий Матюхин, председатель Самарского городского Совета ветеранов Владимир Пронин и заместитель председателя Самарского областного Совета ветеранов Александр Антипов.

«Творческие союзы за свою многолетнюю и многогранную деятельность проделали большой путь не только в искусстве, но и по духовно-патриотической линии, - отметил Геннадий Матюхин – Члены союзов — журналисты, писатели, художники, архитекторы — воевали на фронте, принимали участие в восстановлении разрушенного хозяйства, а теперь, в наше время, продуктивно работают над сохранением исторической памяти. Их роль в воспитании патриотизма молодого поколения очень ценна и значима».

В этот же день за многогранную общественную деятельность и активное участие в работе Центра по сохранению памяти Шукшина, пропаганду его творческого наследия был награжден диплом им. В. М. Шукшина член Союза журналистов России, почетный начальник СОКГ для ветеранов войн Олег Яковлев.

В память о Владимире Чудайкине

К сожалению, сам Владимир Иванович Чудайкин до момента вручения Кубка его имени не дожил. И награждение состоялось в канун сороковины после смерти героя. Но все, кто пришел в Дом журналиста, с благодарностью вспоминали человека, посвятившего жизнь защите и служению Родине.

«Сегодня мы здесь собрались, чтобы выполнить долг перед человеком, который всю свою сознательную жизнь прожил на благо нашей Родины, - объявил Владимир Пронин. – С рождения он нес божий крест ради того, чтобы наша страна всегда была сильной, здоровой и великой. Владимир Иванович — человек, который воевал, был контужен, но верно служил Родине, который до последнего дня учил молодых ребят патриотизму и любви к своей стране».

В память о Чудайкине Александр Антипов прочел посвященные ветерану стихи:

Как много лет с тех пор прошло…

Встречаешь День Победы снова.

Коль вдуматься, то повезло

Прийти с войны живым-здоровым.

А что стоит за этим днем

И почему он всем так дорог?

Горела вся земля огнем,

И жег сердца снарядный порох.

Земля, людей что родила,

От ран и крови умирала.

Навеки многих забрала

И их в могилу примеряла.

И ты прошел сквозь ту войну,

Воспоминания часто горьки.

Смерть видел ты и не одну,

И сам горел в 34-ке.

Жестокая была война…

Ох, сколько изломала судеб!

Лишила юности тебя,

На два делила тех, кто любит.

Но в 45-ом май принес

Тот День Победы, что все ждали.

Пролито было много слез

На ордена и на медали.

Сейчас так мало среди нас

Прошедших сквозь кромешный ад.

Встречай же много-много раз

Победы День, войны солдат!