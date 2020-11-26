Творческим союзам вручили Кубок боевой, трудовой и творческой Славы им. Владимира Чудайкина

В Доме журналиста 26 ноября состоялось вручение Кубков боевой, трудовой и творческой Славы им. Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. Почетными общественными наградами были удостоены шесть лауреатов, в их числе и Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Общественная награда «Кубок боевой, трудовой и творческой Славы» имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина вручается исполнителям и творческим организациям Самарской области за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению исторической правды и успехи в творческой и производственной деятельности. Награда была учреждена в 2019 году, тогда ее первыми лауреатами стали Театр юного зрителя САМАРТ за постановку спектакля по поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» и видеоинформационная группа ООО «Газпром трансгаз Самара» за создание документально-художественного фильма «Трасса судьбы» о строительстве первого советского газопровода «Бугуруслан-Куйбышев» в 1943 году.
В год празднования 75-летия Победы было принято решение отметить это наградой творческие союзы и деятелей искусства Самарской области:
- Самарское областное отделение Союза журналистов России,
- Самарскую областную писательскую организацию,
- Самарское отделение Союза композиторов РФ,
- Самарское отделение Союза театральных деятелей РФ,
- Члена Союза художников РФ Ивана Мельникова,
- Членов Союза архитекторов Темников А. Ф. (посмертно) и Темников А. А.
В награждении приняли участие председатель Самарского межрегионального Центра В. Шукшина Геннадий Матюхин, председатель Самарского городского Совета ветеранов Владимир Пронин и заместитель председателя Самарского областного Совета ветеранов Александр Антипов.
«Творческие союзы за свою многолетнюю и многогранную деятельность проделали большой путь не только в искусстве, но и по духовно-патриотической линии, - отметил Геннадий Матюхин – Члены союзов — журналисты, писатели, художники, архитекторы — воевали на фронте, принимали участие в восстановлении разрушенного хозяйства, а теперь, в наше время, продуктивно работают над сохранением исторической памяти. Их роль в воспитании патриотизма молодого поколения очень ценна и значима».
В этот же день за многогранную общественную деятельность и активное участие в работе Центра по сохранению памяти Шукшина, пропаганду его творческого наследия был награжден диплом им. В. М. Шукшина член Союза журналистов России, почетный начальник СОКГ для ветеранов войн Олег Яковлев.
В память о Владимире Чудайкине
К сожалению, сам Владимир Иванович Чудайкин до момента вручения Кубка его имени не дожил. И награждение состоялось в канун сороковины после смерти героя. Но все, кто пришел в Дом журналиста, с благодарностью вспоминали человека, посвятившего жизнь защите и служению Родине.
«Сегодня мы здесь собрались, чтобы выполнить долг перед человеком, который всю свою сознательную жизнь прожил на благо нашей Родины, - объявил Владимир Пронин. – С рождения он нес божий крест ради того, чтобы наша страна всегда была сильной, здоровой и великой. Владимир Иванович — человек, который воевал, был контужен, но верно служил Родине, который до последнего дня учил молодых ребят патриотизму и любви к своей стране».
В память о Чудайкине Александр Антипов прочел посвященные ветерану стихи:
Как много лет с тех пор прошло…
Встречаешь День Победы снова.
Коль вдуматься, то повезло
Прийти с войны живым-здоровым.
А что стоит за этим днем
И почему он всем так дорог?
Горела вся земля огнем,
И жег сердца снарядный порох.
Земля, людей что родила,
От ран и крови умирала.
Навеки многих забрала
И их в могилу примеряла.
И ты прошел сквозь ту войну,
Воспоминания часто горьки.
Смерть видел ты и не одну,
И сам горел в 34-ке.
Жестокая была война…
Ох, сколько изломала судеб!
Лишила юности тебя,
На два делила тех, кто любит.
Но в 45-ом май принес
Тот День Победы, что все ждали.
Пролито было много слез
На ордена и на медали.
Сейчас так мало среди нас
Прошедших сквозь кромешный ад.
Встречай же много-много раз
Победы День, войны солдат!