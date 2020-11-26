Проект ГТРК «Самара» получил «ТЭФИ»

В Калуге вечером в четверг, 26 ноября, были названы победители главного телевизионного конкурса страны — «ТЭФИ-регион». В финал вышли сразу две работы ГТРК «Самара».

В категории «Телевидение и жизнь: социальная акция» — проект «Голоса Победы». С января по май — в редакцию нашей телерадиокомпании песни на военную тематику присылали жители губернии. Патриотическая акция ГТРК «Самара», реализованная по инициативе Губернатора и при поддержке Правительства Самарской области, объединила более 7-ми тысяч участников, а итогом стал — телемарафон, который в прямом эфире без перерыва длился трое суток.

Вторым претендентом на победу — стал спец-проект «Без мамы», рассказывающий о буднях врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Номинация появилась только в этом году и носит характерное название — «Красная зона».

Поздравляем сотрудников ГТРК «Самара»

с заслуженной наградой!