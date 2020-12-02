Приглашаем на презентацию исторического романа «Ордынский волк. Самаркандский лев»

3 декабря в Самаре, в Доме журналиста, пройдет презентация нового исторического романа «Ордынский волк. Самаркандский лев». Приглашаем СМИ на мероприятие! Начало - в 14.00.

Информационную поддержку в проведении мероприятия оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

О новом романе расскажет журналистам его автор — член Союза писателей России Дмитрий Агалаков.

Дмитрий Агалаков – автор более пятидесяти книг, написанных в разных жанрах: исторический роман, детектив, фантастика и др. Около двадцати лет автор сотрудничает с московским издательством «Вече», его романы выходят в издательствах «Эксмо» и «Гелеос».

В Самаре Дмитрий Агалаков известен по авторской литературно-исторической серии «Лидеры Самарского края». Книги этой серии выходили по губернским и городским грантам в области культуры и искусства. За эту серию Дмитрий был награжден губернаторской премией и литературной премией им. Эдуарда Кондратова, а также грамотами от самарского правительства.

Роман «Ордынский волк. Самаркандский лев» посвящен великому противостоянию двух гигантов Средневековья — грозного среднеазиатского завоевателя эмира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша.

Приглашаем СМИ на презентацию книги!

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