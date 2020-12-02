Ушел из жизни Александр Эйнман, старейший член Союза журналистов России

С прискорбием сообщаем, что 1 декабря 2020 года на 85-м году жизни скончался старейший член Союза журналистов России, бывший корреспондент «Социальной газеты» Эйнман Александр Альбертович.

Эйнман Александр Альбертович – член Союза журналистов России с 1963 года. Работал редактором многотиражной газеты «Моторостроитель» КМПО им. Фрунзе, заведующим редакционным отделом писем в «Социальной газете», писал книги, стихи.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги глубоко скорбят о кончине Александра Альбертовича и выражают соболезнование его родным и близким. Светлая память нашему товарищу, талантливому человеку.

Прощание состоится 3 декабря у здания морга Самарской городской больницы № 4 в 10.45.