ГТРК Самара стала призером конкурса «СМИротворец-2020″

30 ноября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XII Всероссийского конкурса «СМИротворец».

Мероприятие прошло в необычном формате. Зрители следили за церемонией в режиме онлайн, победители принимали награды в средствах защиты.

Призерами стали 40 средств массовой информации и блогов из 24 регионов России. В категории «Федеральные и региональные СМИ» ГТРК «Самара» заняла 3 место в номинации «Телевидение».

Поздравляем коллектив ГТРК «Самара»

с заслуженной наградой!

Источник: www.nazaccent.ru