Отзыв о семинаре «Выполнение требований федерального закона «О рекламе»

13 ноября Самарское областное отделение Союза журналистов России и управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области организовали онлайн-семинар «Выполнение требований федерального закона «О рекламе».

Семинар впервые прошёл в непривычном формате – в режиме видео-конференц-связи. Специалисты УФАС доходчиво рассказали о последних изменениях в федеральном законе и наиболее распространённых ошибках СМИ. У нас была возможность заранее направить свои вопросы, а также задавать их по ходу ВКС. Мы услышали подробные разъяснения, конкретные примеры, как взаимодействовать с рекламодателями, как поступать в спорных ситуациях, чтобы не нарушить закон. Такие консультации специалистов сегодня просто необходимы редакциям.

Благодарим Самарское отделение СЖ в лице И.В. Цветковой и УФАС Самарской области в лице М.А. Шабановой за полезный семинар. Надеемся, что такая новая форма обучения приживётся, ведь это не только хороший выход в условиях пандемии, но также быстрый и удобный для СМИ способ получить актуальную информацию.

Ассоциация городских и районных СМИ