Сегодня исполнилось 30 лет «Радио России»

10 декабря исполнилось 30 лет со дня первого вещания «Радио России».

14 июля 1990 года председатель Верховного совета (ВС) РСФСР Борис Ельцин подписал постановление президиума ВС об образовании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). На основании этого постановления в августе того же года началась работа по запуску новой радиостанции. 10 декабря 1990 года началось регулярное вещание «Радио России».

Своим круглосуточным вещанием радиостанция «Радио России» охватывает все без исключения регионы страны – от Калининграда до Чукотки, а потенциальная аудитория насчитывает около 200 миллионов слушателей как в России, так и за рубежом. И сегодня это радио, которое создает все виды программ – от информационных и политических до детских и научно-познавательных. Большой вклад в работу радиовещания вносят и наши земляки — сотрудники «Радио России Самара».

Мы поздравляем наших коллег с юбилеем радиостанции! Желаем ярких эфиров, интересных тем, благодарных слушателей!