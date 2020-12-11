Обучение основам безопасности в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов

Уважаемые коллеги!
Союз журналистов России начинает реализацию проекта по обучению журналистов основам безопасности при выполнении редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов. Проект стартует в декабре и продолжится в следующем, 2021, году.
Вести занятия будут действующие журналисты федеральных СМИ, имеющие опыт работы в зонах ЧС и вооруженных конфликтов, специалисты Института развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России, Учебно-методического центра ГО и ЧС г. Москвы.
Участниками проекта могут стать как журналисты, так и студенты факультетов журналистики.
Занятия будут проходить в режиме онлайн на платформе Zoom.
Просим всех, кто хочет стать слушателем курса, до 16 декабря 2020 г. включительно направить на эл. адрес ec-ruj@mail.ru
1.Заявку, указав в ней
свое имя и фамилию (отчество – по желанию);
место работы и должность;
контактный телефон и адрес эл. почты.
- Подписанный скан согласия на обработку персональных данных –СОГЛАСИЕ
Расписания занятий, ссылка и пароль для входа в Zoom слушателям проекта будут своевременно высылаться на адрес электронной почты, указанный в заявке.
Телефоны для контактов:
Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»: Юлия Батурина 8-915-215-55-11; +7 (495) 637-23-95.
Самарское областное отделение Союза журналистов России: 8(846) 332-68-39; 332-02-72.