Обучение основам безопасности в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов

Уважаемые коллеги!

Союз журналистов России начинает реализацию проекта по обучению журналистов основам безопасности при выполнении редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов. Проект стартует в декабре и продолжится в следующем, 2021, году.

Вести занятия будут действующие журналисты федеральных СМИ, имеющие опыт работы в зонах ЧС и вооруженных конфликтов, специалисты Института развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России, Учебно-методического центра ГО и ЧС г. Москвы.

Участниками проекта могут стать как журналисты, так и студенты факультетов журналистики.

Занятия будут проходить в режиме онлайн на платформе Zoom.

Просим всех, кто хочет стать слушателем курса, до 16 декабря 2020 г. включительно направить на эл. адрес ec-ruj@mail.ru

1.Заявку, указав в ней

 свое имя и фамилию (отчество – по желанию);

 место работы и должность;

 контактный телефон и адрес эл. почты.

Подписанный скан согласия на обработку персональных данных –СОГЛАСИЕ

Расписания занятий, ссылка и пароль для входа в Zoom слушателям проекта будут своевременно высылаться на адрес электронной почты, указанный в заявке.

Телефоны для контактов:

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»: Юлия Батурина 8-915-215-55-11; +7 (495) 637-23-95.

Самарское областное отделение Союза журналистов России: 8(846) 332-68-39; 332-02-72.