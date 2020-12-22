Лауреатами акции «Благородство» стали 14 жителей Самары

В Доме журналиста состоялось награждение лауреатов XXIII губернской общественной Акции «Благородство». Дипломами лауреатов Акции были удостоены 14 самарцев.

Фоторепортаж Людмилы Грибцовой.

Вручал награды Председатель Общественного Совета Акции Валерий Сергеевич Яковлев, первый зам. руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и Российским казачеством, лауреат Акции «Благородство».

Организаторы Акции – Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Проект поддерживается Министерством культуры Самаркой области.

Собравшиеся почтили минутой молчания Геннадия Кагарлицкого, врача бригады скорой неотложной помощи, и всех медиков, погибших при исполнении служебного долга.

Награду отца приняла дочь — Ольга Геннадьевна Кагарлицкая.

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Лауреатом акции «Благородство» в номинации «Мужество» стала Наталья Федоровна Поляруш, доктор медицинских наук. Работая в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, Наталья Федоровна проводит диагностику больных с коронавирусной инфекцией, выполняет самые важные исследования для диагностики – рентгенографию и компьютерную томографию органов грудной клетки. Наталья Федоровна входит в группу риска (ей 72 года) и работает в «красной зоне». Таков парадокс нашего времени!

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В числе лауреатов премии «Благородство» в номинации «Забота и милосердие» самарский почтальон Наталья Ивановна Шлаюс. В дни пандемии ей приходилось работать по 12 часов в сутки, обслуживая по 150 пенсионеров ежедневно.

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Анна Станиславовна Макеева руководит волонтерским движением «Активисты – добрые сердца», оказывает помощь детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья в Чапаевске и Школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в селе Старый Буян. У «Активистов» – более 300 подшефных воспитанников.

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Лауреат акции «Благородство» в номинации «Спасение» Попов Сергей Валерьевич. В апреле 2020 года загорелся многоквартирный дом. К месту вызова был выслан дежурный караул 6-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области в составе двух отделений во главе с капитаном Сергеем Валерьевичем Поповым. Благодаря грамотному руководству Сергея Попова и умелым действиям личного состава было эвакуировано 47 человек (из них трое детей), которые из-за сильного задымления и теплового воздействия не могли самостоятельно покинуть свои квартиры.

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Лауреат акции «Благородство» в номинации «Спасение» Евгений Александрович Вензелев. 19 января 2020 года Евгений Вензелев спас тонущего человека, которого затягивало течением под лед.

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Лауреаты Акции «Благородство» в номинации Люди в погонах им. Александра Сенопальникова: лейтенант полиции Максим Олегович и старший лейтенант полиции Афиногенов Сергей Сергеевич Иванов. Откликнувшись на просьбу женщины, полицейские помогли спасти человека, с которым на улице случился инсульт.

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Лауреатом акции «Благородство» в номинации «Спасение» стал сотрудник Росгвардии Василий Александрович Воронин. Рискуя жизнью, Василий Воронин вынес из горящей квартиры своего соседа, оказал ему первую доврачебную помощь.

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В номинации «Мужество» отмечен сотрудник полиции Максим Юрьевич Пименов, закрывшей собой женщину от взрыва гранаты.

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Лауреат акции «Благородство» в номинации «Волонтер» — инструктор-кинолог отдела охраны в ИК-29 Анастасия Александровна Генералова. Анастасия — волонтер организации «Белая трость».

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Лауреат акции «Благородство» в номинации «Люди в погонах» Смирнов Олег Сергеевич. Прапорщик внутренней службы Олег Смирнов в свой выходной день предотвратил преступление — задержал преступников, которые занимались кражей аккумуляторов.

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Лауреатом акции «Благородство» в номинации «Люди в погонах» стал Александр Юрьевич Должиков .

Лейтенанты полиции Александр Должиков и Алексей Михайлович Шишкин в августе этого года при несении службы в Самаре мгновенно откликнулись на просьбу женщины, подъехавшей к посту. Ребенок нуждался в срочной медицинской помощи, и сотрудники на своем служебном автомобиле срочно доставили мать и ребенка в больницу.

Лауреат акции «Благородство» в номинации «Забота и милосердие» Анна Вячеславовна Дорофеева. Анна Вячеславовна работает заведующей отделением социально реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания «Самарского округа» Кировского подразделения. На протяжении многих лет оказывает помощь гражданам без определенного места жительства: в нескольких районах города организовала пункты бесплатного питания. Проживая в частном доме, Анна Вячеславовна предоставляла возможность для временного проживания людям, не имеющим своего жилья, помогала им восстанавливать документы, устраиваться на работу. С 2008 года по настоящее время она – член наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Самарской области. Более 200 человек с ее помощью смогли отстоять свои конституционные права.

Акция «Благородство» — социально значимый проект, который широко поддерживается жителями Самарской области. Со всех городов и районов губернии приходят заявки и письма с историями о людях, совершающих благородные дела и поступки. С 1998 года по 2020 год лауреатами Акции стало более 840 человек.

Подробности об Акции «Благородство» читайте на сайте sjrs.ru