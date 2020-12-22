ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПРЕСС-ТУР! ПОЕХАЛИ?

23 декабря фотографов и журналистов ждет предновогодний пресс-тур, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. «Активный день в Самаре» — таково название пресс-тура, в который вместе со всеми отправятся и члены Фотообъединения областного Союза журналистов. Как всегда информационную поддержку проекту оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов.

Программа пресс-тура

09:00 –сбор участников на парковке возле здания департамент туризма министерства культуры Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19)

10:00 – горнолыжный комплекс «Сок» (г. Самара, Красная Глинка пос., 3-й кварт., 37 стр. 1)

12:30 – «Active time», презентация новогодней программы (г. Самара, пос. Красная Глинка ул. Батайская, 18а), развлекательная программа, кофе-брейк

15:00 – посещение клуба «Маламут клуб», развлекательная программа, кофе- брейк, (г. Самара, село Задельное, 137 Квартал Задельненского лесничества, д.18)

19:00– прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19)

В этот раз представители СМИ побывают на горнолыжном комплексе «Сок». Для журналистов проведут обучение с профессиональными тренерами, желающие могут покататься на лыжах, сноуборде или тюбинге.

Далее участники пресс-тура направятся в «Active time», чтобы совершить прыжок с тарзанкой, покататься на аттракционах на любой выбор, пройти мастер-класс по стрельбе из лука и метанию ножей, посетить военно-спортивные мероприятия. Также будет представлена зимняя программа, гости покатаются на санях и получат настоящее предновогоднее настроение.

Последней точкой пресс-тура станет Маламут Клуб с презентацией новогодней программы «Путешествие к центру земли». Гостей встретят на анимационной площадке с актерами, после чего, запланированы катания на собачьей упряжке, посещение питомника ездовых собак, контактное общение с животными. Всех желающих ждут фотолокации и фотосессия с собаками, а также катание на «банане» за снегоходом и ледяные горки.

Приглашаются представители СМИ (журналисты, фотокоры и блогеры).

Для аккредитации и участия в пресс-туре еще не поздно необходимо зарегистрироваться, направить информацию (Телеканал/издание/блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон и e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. Звонить Наталье Антоновой – пресс-секретарю департамента туризма министерства культуры Самарской области. Телефон: 8 (927) 751-74-92.

С уважением, Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) — 8(846) 332-68-39