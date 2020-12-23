ИНФОРУМ «Тренды 2021: тенденции и перспективы развития СМИ»

23 декабря пройдёт финальный в этом году Инфорум Союза журналистов России в онлайн-формате. Будут подведены итоги 2020 и обсуждены вопросы развития медиаотрасли в 2021 году. Информационную поддержку проекту оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Образовательную программу начнёт председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких расскажет о мировых трендах в области телевещания и видеопроизводства. Руководитель направления SMM бизнес-сегмента Сбера Анастасия Гусенцова познакомит нас с трендами социальных медиа. Первый заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Роман Карманов и секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова обсудят перспективы развития медиаотрасли.

А директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler Group Анна Иванова расскажет о том, как пандемия изменила СМИ.

Интенсив будет длиться 4 часа с 10:00 до 14:00 по московскому времени.

Практикум по традиции пройдёт в прямом эфире, и все участники смогут задать вопросы спикерам в режиме реального времени.

Участие бесплатно, необходимо только пройти регистрацию по ссылке: https://trendy_2021.inforum.online/2020

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