«Следи за собой, будь осторожен»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

В их числе — материалы, содержащие «явное неуважение» к обществу, госсимволам, госвласти и Конституции, призывы к участию в несанкционированных митингах, оскорбление человеческого достоинства, а также информацию, порочащую граждан по признакам пола, национальности, языка, религии, профессии, места жительства и работы или политических убеждений.

Также законом закрепляется понятие «социальная сеть». Под ней понимается интернет-ресурс, предназначенный для распространения информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в России. Роскомнадзор будет вести реестр соцсетей. В случае одобрения Совфедом и подписанием президентом изменения вступят в силу с 1 февраля.

Проект в 2017 году внесли депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских («Единая Россия»), тогда он не прошел второе чтение из-за замечаний правительства и администрации президента.

Источники:

https://ruj.ru/news/monitoring-media/gosduma-obyazala-sotsseti-blokirovat-zapreshchennyi-kontent-14026

https://www.kommersant.ru/doc/4627088