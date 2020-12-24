Журналистам запретят скрывать знак СМИ на митингах

Представителям СМИ на митингах могут запретить агитировать и скрывать отличительный знак журналиста. Соответствующий закон принят Госдумой 23 декабря.

Автор законопроекта, первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин заявил, что при доработке законопроекта ко второму чтению учли мнение объединений журналистов. «Любое право не может быть абсолютным, в том числе и право на проведение публичных массовых мероприятий. Это связано в первую очередь с необходимостью обеспечения безопасности других граждан, сохранности их имущества и так далее», — сказал депутат.

Данный законопроект, донастраивающий существующий механизм и создающий условия для работы журналистов, подчёркивает важность того права, которое установлено в статье 31 Конституции (на проведение публичных мероприятий), считает парламентарий. Предлагаемый закон не ограничивает права журналистов, а усиливает их безопасность, также отметил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Журналисты, освещающие митинги, согласно поправкам, не вправе принимать непосредственное участие в их проведении, организации. Также они не могут собирать подписи, участвовать в принятии решений или агитировать за или против мероприятия, распространяя листовки, используя плакаты, транспаранты, лозунги. Кроме этого, им нельзя использовать различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации.

Представителям СМИ, присутствующим на митинге, запрещается скрывать отличительный признак журналиста. Вид и описание знака устанавливает МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. Это может быть элемент одежды или светоотражающий элемент, пояснял ранее Вяткин.

Согласно законопроекту, массовые акции запрещается проводить на территориях у зданий экстренных и оперативных служб, чтобы не мешать им выполнять работу. По решению суда митингом могут признать объединённое одним замыслом и организацией массовое пребывание и передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным актуальным вопросам жизни страны и внешней политики.

При возникновении ЧС, теракта или их реальной угрозе власти будут обязаны предложить организаторам перенести митинг в безопасное место. Если чрезвычайная ситуация или теракт случились накануне, мероприятие отменяется, заявка на его проведение подаётся заново. Если организатор в одностороннем порядке изменил цель, форму или количество участников, также придётся подать новое уведомление. Поправки вносятся в Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Источники: https://ruj.ru/news/monitoring-media/zhurnalistam-zapretyat-skryvat-znak-smi-na-mitingakh-14025

https://www.pnp.ru/politics/zhurnalistam-zapretyat-skryvat-znak-smi-na-mitingakh.html