«Добрые новости»: проект о позитивной повестке в СМИ

В Доме журналиста 24 декабря прошла пресс-конференция по реализации регионального партийного проекта «Добрые новости». Оргкомитет проекта провел первое заседание, на котором обсудили вопросы подготовки и проведения основных мероприятий проекта.

Проект «Добрые новости» реализуется в Самарской области с 2012 года. Основная его задача – концентрация внимания СМИ на позитивной повестке в регионе и стране. Только самые интересные социальные информационные поводы, которые могли бы добавить в медийное пространство ярких эмоций, впечатлений и красок, становятся участниками этого медиапроекта.

В 2021 году в рамках проекта планируется проведение традиционного конкурса социальной рекламы и общественных инициатив, специального конкурса юных журналистов «Юнкор» и Форума общественных инициатив.

О подготовке мероприятий подробно рассказал председатель Оргкомитета по реализации проекта «Добрые новости», заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов:

«Проект состоит из двух ежегодных конкурсов – наш традиционный конкурс социальной рекламы и конкурс юных журналистов «Юнкор», который является относительно молодым – его мы запустили в 2019 году. Подведение итогов этих конкурсов и торжественное награждение проходит в рамках масштабного Форума общественных инициатив «Добрые новости». Это традиционно стало интереснейшей площадкой для журналистов, студентов, школьников. Выживает и становится успешным только те проекты, которые делаются не для галочки. Если он создается искренними людьми, которые вовлечены в процесс, понимают важность, цели, представляют дальнейший путь после окончания формальной части проекта, тогда получается привлекать большое количество интересных людей разных возрастов».

Заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета СРО Партии «Единая Россия», начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Инна Жичкина рассказала о концепции конкурса:

«Целью конкурса является, в первую очередь, поиск положительных примеров социально активного поведения. Мы понимаем, что сложная психологическая ситуация в том году дала многим возможность проявить свои лучшие качества: волонтерская деятельность, помощь ветеранам, пенсионерам и всем, кто находится на самоизоляции. Также мы понимаем, как важно рассказывать о подвигах врачей и младшего медицинского персонала».

Конкурсы проводятся с 24 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года. Участниками конкурса социальных проектов могут быть федеральные, региональные, муниципальные, а также студенческие и корпоративные СМИ, блогеры, пресс-службы, занимающиеся распространением положительного опыта социальной деятельности. К участию в конкурсе «Юнкор» допускаются учащиеся 6-11 классов всех общеобразовательных учреждений, в том числе средних специальных учебных заведений и учреждений дополнительного образования.

«Этот проект интересен общественности и уже успел получить широкую поддержку, - отметил заместитель председателя областного Союза журналистов Олег Лукьянов. – Здесь проявляются творчество и гражданская позиция. Позитивные новости получают широкую огласку и помогают всем нам быть оптимистами».