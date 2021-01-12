Из Тольятти в Жигули — пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»

14 января состоится пятый пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Информационную поддержку проекту оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В этот раз участники пресс-тура посетят вейкборд клуб «Сила – Ветра», где будет представлена зимняя программа и организованы мастер-классы по сноукайтингу и виндсерфингу, а также показательные выступления.

Затем состоится поездка в село Жигули, в клуб конного туризма «Степное поле». Гостям презентуют школу верховой езды, предложат покататься на санях и лошадях, угостят вкусным обедом.

Проект «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

Приглашаем к участию в пресс-туре представителей СМИ и членов Фотообъединения областного Союза журналистов!

Для аккредитации необходимо до 18:00 13 января 2021 года направить информацию (Телеканал/издание/блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон и e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ форма заявки заполняется отдельно!

Контактные данные:

Наталья Антонова – пресс-секретарь департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Телефон: 8 (927) 751-74-92

Елена Абкина — руководитель пресс-службы Самарского областного отделения СЖР. Телефон: 8(846) 332-68-39