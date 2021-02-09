Фоторепортаж

Туристам Бог послал кусочек сыра

3 февраля состоялся восьмой пресс-тур  «Поехали! Зимний отдых в Самарской области». Вместе с журналистами и в путешествие по  достопримечательностям Самарской губернии отправились и члены Фотообъединения областного Союза журналистов. Замок  «Гарибальди», экскурсия на конюшню, верховая езда, бутик-отель FAMILIA и, наконец, посещение сыроварни Fromage de Vera — всё это, безусловно, впечатлило наших пытливых туристов. Каким именно получился пресс-тур, можно судить из фоторепортажа Юрия Стрельца.

Итак — поехали! Замок «Гарибальди» — расположен в с. Хрящёвка, Ставропольского района, ул. Полевая, 120.

Замок «Гарибальди». Фото - Ю.Стрельца.
Замок «Гарибальди». Фото — Ю.Стрельца.

Здесь же рядом с замком прекрасный конный клуб «Конюшня Гарибальди».

Конный клуб «Конюшня Гарибальди»
Конный клуб «Конюшня Гарибальди». Фото Ю.Стрельца.
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Улыбочка! Фото Ю.Стрельца.
Конный клуб «Конюшня Гарибальди». Фото Ю.Стрельца.
Конный клуб «Конюшня Гарибальди». Фото Ю.Стрельца.

Общение с животными, верховая езда, катание на санях, презентация пони-клуба  — всё на радость туристу. 

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На конной прогулке. Фото Ю.Стрельца.
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Местный колорит. Фото Ю.Стрельца.
А вот и сам Гарибальди. Фото Ю.Стрельца.
А вот и сам Гарибальди. Фото Ю.Стрельца.
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Бутик-отель FAMILIA. Фото Ю.Стрельца.

Следующей туристической точкой стал бутик-отель FAMILIA, в котором состоялась презентация гостиничного комплекса, отличающегося эксклюзивной архитектурой и убранством.

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Бутик-отель FAMILIA. Фото Ю.Стрельца.

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Бутик-отель FAMILIA. Фото Ю.Стрельца.
Бутик-отель FAMILIA. Фото Ю.Стрельца.

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Сыроварня Fromage de Vera. Фото Ю.Стрельца.
Сыроварня Fromage de Vera. Фото Ю.Стрельца.

СЫ-Ы-Ы-Р!!!

Самая «вкусная» часть путешествия — это посещение сыроварни Fromage de Vera. Здесь журналисты ознакомились с производством  сыров и продегустировали сорта премиум-класса. 

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Журналисты на сыроварне Fromage de Vera. Фото Ю.Стрельца.

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«Туристам Бог послал кусочек сыра». Фото Ю.Стрельца.

Напомним, что пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области»  направлены на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации. Информационную поддержку проекту оказывает областной Союз журналистов.