Туристам Бог послал кусочек сыра

3 февраля состоялся восьмой пресс-тур «Поехали! Зимний отдых в Самарской области». Вместе с журналистами и в путешествие по достопримечательностям Самарской губернии отправились и члены Фотообъединения областного Союза журналистов. Замок «Гарибальди», экскурсия на конюшню, верховая езда, бутик-отель FAMILIA и, наконец, посещение сыроварни Fromage de Vera — всё это, безусловно, впечатлило наших пытливых туристов. Каким именно получился пресс-тур, можно судить из фоторепортажа Юрия Стрельца.

Итак — поехали! Замок «Гарибальди» — расположен в с. Хрящёвка, Ставропольского района, ул. Полевая, 120.

Здесь же рядом с замком прекрасный конный клуб «Конюшня Гарибальди».

Общение с животными, верховая езда, катание на санях, презентация пони-клуба — всё на радость туристу.

Следующей туристической точкой стал бутик-отель FAMILIA, в котором состоялась презентация гостиничного комплекса, отличающегося эксклюзивной архитектурой и убранством.

СЫ-Ы-Ы-Р!!!

Самая «вкусная» часть путешествия — это посещение сыроварни Fromage de Vera. Здесь журналисты ознакомились с производством сыров и продегустировали сорта премиум-класса.

Напомним, что пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» направлены на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации. Информационную поддержку проекту оказывает областной Союз журналистов.