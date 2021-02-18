Прими участие в фотоконкурсе!

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина (http://stenincontest.ru) является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в фотожурналистике, развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии. Работы принимаются до 28 февраля 2021 года.

Конкурс носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года. За мужество и героизм, проявленные при выполнении профессионального долга, Андрей Стенин был посмертно награжден Орденом Мужества Российской Федерации. В память об Андрее медиагруппа «Россия сегодня» учредила ежегодный конкурс его имени.

Цель конкурса — поддержать молодых фотожурналистов в возрасте от 18 до 33 лет в их стремлении к профессиональному мастерству.

В рамках конкурса молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует. Среди главных тем работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности и проблемы социального равноправия, экология. С момента старта конкурса число стран-участниц и количество поданных на него работ неуклонно растет. Конкурс растет и за счет международного творческого турне лауреатов, которое стало его неотъемлемой частью. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в десятках стран мира, включая Китай, ЮАР, Мексику, Аргентину, Уругвай, ДР Конго, Турцию, Ливан, Германию, Испанию, Италию, Грецию, Венгрию, Польшу и многие другие.

В 2020 году конкурс имени Андрея Стенина собрал порядка 5000 работ из 75 стран со всех пяти континентов.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). В феврале 2020 года выставка победителей прошла в Совете Европы в Страсбурге.

Ежегодно прием работ стартует на сайте stenincontest.ru|stenincontest.com в день рождения Андрея Стенина, 22 декабря. Прием работ на конкурс будет открыт до 28 февраля 2021 года на русском, английском и китайском языках.

Темы конкурса: без ограничений

Страны участия: без ограничений

Взнос за участие: бесплатно

Номинации и категории:

Главные новости – одиночная/серия

Спорт – одиночная/серия

Моя планета – одиночная/серия

Портрет. Герой нашего времени – одиночная/серия

Призовой фонд Конкурса:

– Гран-при – денежный приз в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

– Первое место в каждой номинации за одиночную фотографию и фотографическую серию – денежный приз в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

– Второе место в каждой номинации за одиночную фотографию фотографическую серию – денежный приз в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

– Третье место в каждой номинации за одиночную фотографию и фотографическую серию – денежный приз в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

В состав международного жюри конкурса-2020 вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, фото- и информационных агентств. Присланные на конкурс работы оценивали European Photo Agency)

Спонсоры конкурса могут учреждать дополнительные призы.

Право использования:

Для целей данного Конкурса, Участники передают Организатору право использовать Фотографии, присланные на конкурс. Участники, принявшие Оферту, предоставляют Организатору неисключительную лицензию на использование Фотографий для целей Конкурса способами, указанными в Оферте. Лицензия на использование Фотографии предоставляется Участником безвозмездно и действует с даты передачи Участником Фотографии Организатору путем ее загрузки на Сайт по дату окончания Конкурса.