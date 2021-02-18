Ушла из жизни Зоя Грачева

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России выражает глубокое соболезнование Людмиле Курган в связи с кончиной ее сестры – Грачевой Зои Алексеевны.

Грачева Зоя Алексеевна многие годы работала корреспондентом в многотиражном издании завода им. Масленникова, в газете «Волжская коммуна», «Самарской газете». Скончалась в возрасте 74 лет 17 февраля 2021 г.

Глубоко скорбим, сопереживаем. Светлая память Зое Алексеевне.

Прощание состоится 19 февраля в 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д.117-А, около 1-го подъезда. Похороны будут проходить на городском кладбище.