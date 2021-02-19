19 февраля газете «Красноярские новости» исполнилось 90 лет. Секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова поздравила сотрудников МБУ «Информационный центр Красноярского района» с юбилеем издания:

Уважаемые коллеги!

Во все времена со дня выхода первого отечественного печатного издания — петровской газеты «Ведомости» — общество и государство отводили особое внимание средствам массовой информации.

В более чем трехсотлетней истории российской журналистики много славных страниц. Отрадно, что районная газета «Красноярские новости» занимает в этом ряду свое достойное место, что подтверждается 90-летием со дня выхода первого номера печатного издания Красноярского района. Вы и творческий коллектив МБУ «Информационный центр Красноярского района» являетесь достойными продолжателями истории районной журналистики, создавая новые ее страницы.

90-летняя история районной газеты впитала в себя несколько политических эпох, за время которых издание претерпело несколько названий – «Ленинский путь», «Свет коммунизма», «Красноярские новости». Несмотря на это, для районных журналистов главным было и остается профессиональная работа по освещению жизни людей в самых дальних уголках муниципалитета. Этим она и ценится читателями-красноярцами.

Уверена, что мы станем свидетелями многих журналистских открытий и интересных репортажей, а кропотливая, но интересная работа выявит новые имена, которые будут отмечены журналистским сообществом.

Желаю вам оставаться в постоянном творческом поиске, пусть из-под пера красноярских журналистов выходят только замечательные материалы, которые радуют и вдохновляют земляков!

С юбилеем, дорогие «Красноярские новости»!