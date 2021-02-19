Поздравление

С юбилеем, дорогие «Красноярские новости»!

19  февраля газете «Красноярские новости» исполнилось 90 лет. Секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова поздравила сотрудников МБУ «Информационный центр Красноярского района» с юбилеем издания:

Уважаемые коллеги!

  Во все времена со дня выхода первого отечественного печатного издания — петровской газеты «Ведомости» — общество и государство отводили особое внимание средствам массовой информации.

 В более чем трехсотлетней истории российской журналистики много славных страниц. Отрадно, что районная газета «Красноярские новости» занимает в этом ряду свое достойное место, что подтверждается 90-летием со дня выхода первого номера печатного издания Красноярского района. Вы и творческий коллектив МБУ «Информационный центр Красноярского района» являетесь достойными продолжателями истории районной журналистики, создавая новые ее страницы.

  90-летняя история районной газеты впитала в себя несколько политических эпох, за время которых издание претерпело несколько названий – «Ленинский путь», «Свет коммунизма», «Красноярские новости». Несмотря на это, для районных журналистов главным было и остается профессиональная работа по освещению жизни людей в самых дальних уголках муниципалитета. Этим она и ценится читателями-красноярцами.

  Уверена, что мы станем свидетелями многих журналистских открытий и интересных репортажей, а кропотливая, но интересная работа выявит новые имена, которые будут отмечены журналистским сообществом.

       Желаю вам оставаться в постоянном творческом поиске, пусть из-под пера красноярских журналистов выходят только замечательные материалы, которые радуют и вдохновляют земляков!

С юбилеем, дорогие «Красноярские новости»!

Фестиваль «Губернская пресса».
В редакции "Красноярские новости" в 80-ые годы.
В редакции «Красноярские новости» в 80-ые годы.
Сотрудники редакции "Красноярские новости": П.С. Гроссман, Н.А. Соколова, В.И. Шевцов.
Сотрудники редакции «Красноярские новости»: П.С. Гроссман, Н.А. Соколова, В.И. Шевцов.
П.С. Гроссман, А.Г. Бушов.
Постановление
Постановление о переименовании газеты «Свет коммунизма» в «Красноярские новости» от 26 августа 1991 года.
«Красноярские новости» от 19 февраля 2021 г. и «Свет коммунизма» от 19 февраля 1981 г.