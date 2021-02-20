Открыт приём заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2021»

Цель конкурса – сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента. Организатор — Союз журналистов России.

Соорганизаторы конкурса: Ассоциация «Альянс независимых региональных издателей», журнал «Журналистика и медиарынок».

Конкурс проводится с 2014 года. За это время в нём приняли участие около тысячи изданий. В 2020 году в связи с пандемией конкурс не проводился.

Конкурс основывается на деятельности редакций с 1 января 2020года по 31 декабря 2020 года. Предельный срок подачи заявки на участие в конкурсе – 15 марта 2021 года.

Экспертный совет конкурса традиционно оценивает дизайн, контент изданий, работу с аудиторией, проектную деятельность, экономику, участие в развитии отрасли редакций.

Положение о конкурсе и заявка участника.

Источник: СЖР