Приглашаем на пресс-конференцию с участием УФАС

Приглашаем СМИ на пресс-конференцию «Итоги работы Самарского УФАС России за 2020 г.» В пресс-конференции примет участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, государственный советник Российской Федерации 2 класса Леонид Львович Пак.

Мероприятие состоится 2 марта в Доме журналиста (г.Самара, ул. Самарская, д.179). Начало в 11.00.

Основные темы для обсуждения:

Итоги работы Самарского УФАС России за 2020 год, сравнение с итогами 2019 года. Наиболее резонансные дела, рассмотренные территориальным управлением ФАС России в 2020 году.

Аккредитация по электронной почте: spress@samtelecom.ru или по телефонам (846) 332-57-94, 332-68-39.

С уважением, пресс-служба СОО СЖР.