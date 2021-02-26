Приглашаем СМИ на Марафон «Жигулевское море»!

Коллеги, 27 февраля отправляемся в пресс-тур в Тольятти, к месту проведения международных соревнований «МАРАФОН «ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ». Информационную поддержку мероприятию оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединение СОО СЖР. В 11.10 состоится пресс-конференция с участием спикеров: Лидии Рогожинской — заместителя министра спорта Самарской области, Евгении Котляровой — руководителя проекта SNOWKITERUSSIA, Александра Гущина — члена президиума ВФПС, Александра Герасименко — генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», Юрия Хвостова — руководителя Администрации Автозаводского района, Николая Алексеева — директора ресторана NEBO.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА: 11:00 — Старт первой гонки дня марафон/курс-рейс 11:00 — Старт первой гонки дня детских заездов 11:00 — Старт первой гонки у любителей 11:00 — Начало заездов во фристайле 17:00 — Старт заключительной гонки дня 20:00 — 23:00 Ночное воздушное шоу NEBO (воздушный шар, показательное выступление фристайлеров, музыкальное и световое шоу), локация — рядом с рестораном Neb

КОГДА ОТХОДИТ АВТОБУС: 08:30 — автобус по маршруту Самара-Тольятти отходит от Волжского проспекта, 19. 10:00-11:00 — Регистрация СМИ. 14.00 — автобус по маршруту Тольятти- Самара отходит от ул. Спортивная, 23.

КУДА ПРИБЫВАЕМ: Самарская область, г. Тольятти, улица Спортивная, 23, ресторан NEBO, контактное лицо Юлия Попова, +7 903-331-85-99

Программа для СМИ на 27 февраля: 10:30 — чайный стол, аккредитация СМИ и блогеров 11:00 — масс старт — профессионалы, любители и дети стартуют одновременно и уходят на дистанцию 11:10 — 12:00 — Пресс-конференция 12:00 — 13:00 — Свободное общение, возможность побывать на дистанции, погрузиться в атмосферу спорта и ветра.