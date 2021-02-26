Приглашаем СМИ на Марафон «Жигулевское море»!

Коллеги, 27 февраля отправляемся в пресс-тур в Тольятти, к месту проведения международных соревнований «МАРАФОН «ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ».
Информационную поддержку мероприятию оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединение СОО СЖР.
В 11.10 состоится пресс-конференция с участием спикеров: Лидии Рогожинской — заместителя министра спорта Самарской области, Евгении Котляровой — руководителя проекта SNOWKITERUSSIA, Александра Гущина — члена президиума ВФПС, Александра Герасименко — генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», Юрия Хвостова — руководителя Администрации Автозаводского района, Николая Алексеева — директора ресторана NEBO.
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА:
11:00 — Старт первой гонки дня марафон/курс-рейс
11:00 — Старт первой гонки дня детских заездов
11:00 — Старт первой гонки у любителей
11:00 — Начало заездов во фристайле
17:00 — Старт заключительной гонки дня
20:00 — 23:00 Ночное воздушное шоу NEBO (воздушный шар, показательное выступление фристайлеров, музыкальное и световое шоу), локация — рядом с рестораном Neb
КОГДА ОТХОДИТ АВТОБУС:
08:30 — автобус по маршруту Самара-Тольятти отходит от Волжского проспекта, 19.
10:00-11:00 — Регистрация СМИ.
14.00 — автобус по маршруту Тольятти- Самара отходит от ул. Спортивная, 23.
КУДА ПРИБЫВАЕМ: Самарская область, г. Тольятти, улица Спортивная, 23, ресторан NEBO,
контактное лицо Юлия Попова, +7 903-331-85-99
Программа для СМИ на 27 февраля:
10:30 — чайный стол, аккредитация СМИ и блогеров
11:00 — масс старт — профессионалы, любители и дети стартуют одновременно и уходят на дистанцию
11:10 — 12:00 — Пресс-конференция
12:00 — 13:00 — Свободное общение, возможность побывать на дистанции, погрузиться в атмосферу спорта и ветра.