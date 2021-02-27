Сокращение лицензионных требований к телерадиовещателям продлено еще на год

Сокращение лицензионных требований к телерадиовещателям продлено до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Такое сокращение позволяет вещателям теле- и радиоканалов, а также операторам связи, оказывающим им услуги, временно сокращать вещание в ночные часы, уменьшать мощность передатчика, переходить со стереорежима вещания на менее энергозатратный монорежим и даже приостанавливать вещание.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о продлении до конца 2021 года положений, установленных приказом Минцифры России «О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания», — указано в сообщении.

Эта мера была принята в рамках пакета мер антикризисной поддержки медиаотрасли. Она позволила сохранить вещание теле- и радиоканалов, особенно в регионах, дав общую экономию около 500 млн рублей, указали в Минцифры.

Источник:https://ruj.ru/news/mintsifry-na-god-prodlilo-sokrashchenie-litsenzionnykh-trebovanii-k-teleradioveshchatelyam-14645