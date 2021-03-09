Продлен прием заявок на конкурс от СЖР

Союз журналистов России продлил прием заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2021», о котором мы писали ранее, до 15 апреля 2021 года.

Организатором конкурса является общероссийская общественная организация «Союз журналистов России». Соорганизаторы конкурса: Ассоциация «Альянс независимых региональных издателей», журнал «Журналистика и медиарынок».

Конкурс проводится с 2014 года. За это время в нём приняли участие около тысячи изданий. В 2020 году в связи с пандемией конкурс не проводился.

Экспертный совет конкурса традиционно оценивает дизайн, контент изданий, работу с аудиторией, проектную деятельность, экономику, участие в развитии отрасли редакций.

Положение о конкурсе и заявка доступны по ссылке.