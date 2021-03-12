Союз журналистов презентует фильм «Презумпция виновности»

В Самарской Публичной библиотеке 12 марта пройдет презентация документального фильма «Презумпция виновности». Киноленту представят Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России, и Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов.

На презентацию приглашены представители СМИ, Общественного Совета ГУ МВД России по Самарской области, юристы, студенты факультета журналистики.

«Презумпция виновности» – документальный фильм о судьбах двух молодых людей, несправедливо осужденных по статье № 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сюжет картины построен вокруг истории московского журналиста Андрея Евгеньева. Корреспондента задержали возле метро, посчитав подходящим под ориентировку разыскиваемого преступника, отвезли в отдел и избили, после чего нашли в карманах два вида наркотиков. Интерес вызывают не только обстоятельства задержания, но и то, что все камеры в отделе в тот день не работали. Судьба Андрея Евгеньева переплетается с судьбой еще одного человека – студента Никиты Михеенко, которого за месяц до задержания журналиста так же привезли в участок, избили и впоследствии осудили по той же 228 статье. По ходу повествования раскрываются все новые детали, заставляющие задуматься о том, как легко можно отправить в колонию невиновного человека, и как сложно добиться справедливости и очистить свое имя.

Самара – один из немногих городов, где пройдет презентация фильма. До этого фильм был показан в Воронеже и Сочи. После Самары фильм покажут в Москве. В апреле он будет выложен в сети для общего доступа.

Демонстрация фильма «Презумпции виновности» и его обсуждение в журналистском сообществе – один из способов привлечь внимание к проблемам правоохранительной системы.

На сегодняшний день, по данным СЖР, в России осуждено по 228-ой статье порядка 70 тысяч человек, 15 тысяч из них, по оценкам правозащитников, – несправедливо.