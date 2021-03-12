В Самаре презентовали документальный фильм «Презумпция виновности»

Союз журналистов России и Самарское областное отделение Союза журналистов России провели презентацию фильма «Презумпция виновности» в Самарской Публичной бибилотеке.

Предпоказ состоялся 12 марта в кинозале Самарской Публичной библиотеки. На презентацию были приглашены представители СМИ, Общественного Совета ГУ МВД России по Самарской области, юристы, студенты факультета журналистики. Вели встречу председатель Союза журналистов России Алексей Вишневецкий и секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова.

«Презумпция виновности» – документальный фильм о судьбах двух молодых людей, несправедливо осужденных по статье №228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сюжет картины построен вокруг истории московского журналиста Андрея Евгеньева. Корреспондента задержали возле метро, посчитав подходящим под ориентировку разыскиваемого преступника, отвезли в отдел и избили, после чего нашли в карманах два вида наркотиков. Интерес вызывают не только обстоятельства задержания, но и то, что все камеры в отделе в тот день не работали.

Судьба Андрея Евгеньева переплетается с судьбой еще одного человека – Никиты Михеенко, которого за месяц до задержания журналиста так же привезли в участок, избили и впоследствии осудили по той же 228 статье.

По ходу повествования раскрываются все новые детали, заставляющие задуматься о том, как легко можно отправить в колонию невиновного человека, и как сложно добиться справедливости и очистить свое имя.

Автор фильма – режиссер-кинодокументалист Дмитрий Степанов (член Союза кинематографистов РФ и Гильдии неигрового кино и телевидения, лауреата премии «ТЭФИ-регион»), над лентой работал около двух лет, собирая, анализируя и раскладывая по составляющим все материалы дела.

История, рассказанная в фильме, вызвала живой отклик у самарских журналистов. Презентация кинокартины в Самарской Публичной Библиотеке переросла в дискуссию – были обсужденные проблемы правоохранительной системы и защиты прав человека, затронутые картиной.

Самара – один из немногих городов, где прошла презентация фильма. До этого фильм был показан в Воронеже и Сочи. После Самары фильм покажут в Москве. В апреле он будет выложен в ютьуб для общего доступа.

Демонстрация фильма «Презумпция виновности» и его обсуждение в журналистском сообществе – один из способов добиться справедливости.

На сегодняшний день по 228-ой статье в России осуждено порядка 70 тысяч человек, 15 тысяч из них по оценкам правозащитников – несправедливо. Союз журналистов России пытается добиться отмены несправедливого обвинения в адрес журналиста Андрея Евгеньева.