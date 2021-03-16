Награждение победителей журналистского конкурса «Казачество Самарской области 2020″

В Доме журналиста 18 марта в 14:00 подведут итоги Конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2020″. Победители получат ценные призы, а организаторы расскажут о планах на 2021 год.

Организаторы конкурса — Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» и Самарская казачья общественная региональная организация «Самарское казачье землячество».

Спикеры:

Еругин Юрий Васильевич – председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области, атаман Самарского казачьего землячества, казачий полковник, председатель Организационного комитета – Конкурсной комиссии Конкурса;

Пецин Геннадий Витальевич – заместитель Войскового атамана Волжского войскового казачьего общества, войсковой старшина, заместитель председателя Организационного комитета – Конкурсной комиссии Конкурса;

Дюгаев Олег Петрович – член Совета Ассамблеи народов Самарской области, член Атаманского Правления Самарского казачьего землячества, секретарь Организационного комитета – Конкурсной комиссии Конкурса.

После подведения итогов пройдет торжественная церемония награждения победителей ценными призами. Кроме того, спикеры обсудят особенности проведения конкурса в 2021 году и расскажут о планах регионального казачества на этот год.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

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