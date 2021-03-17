Совместный проект СЖР и Фонда «Академия Российского телевидения» — «ТЭФИ-Мультимедиа»

Старт Первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» был дан на пресс-конференции Академии российского телевидения и Союза журналистов России.

В пресс-конференции также приняли участие профессионалы медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, члены Академии Российского телевидения, деятели культуры, члены экипажа МКС.

- Это новая профессиональная журналистская премия, которая будет присуждаться всем средствам массовой информации: журналистам печатных СМИ, радио- и телевизионных проектов, digital-СМИ, блогерам и интернет-порталам, — отметила Этери Левиева, Генеральный директор Академии Российского телевидения.

Организаторами премии выступают Союз журналистов России и фонд «Академия Российского телевидения». Номинации премии делятся на четыре блока – телевидение, радио, печатные СМИ, digital-СМИ/сетевое издание. Также выделены две специальных номинации – «Наука и жизнь», посвященная Году науки и технологий в РФ, и «Гагарин life», посвященная 60-летнему юбилею первого полета Юрия Гагарина. Победители получат фирменный приз и золотой диплом.

- Награждение победителей состоится 11 сентября на сцене Зимнего театра в Сочи. И надеюсь, что для кого-то из наших коллег премия станет определенной путевкой в жизнь. Также хочу напомнить, что в рамках нашего юбилейного XXV Форума современной журналистики «Вся Россия-2021» который пройдет в сентябре в сочинской гостинице «Жемчужина», состоятся встречи с экспертами, мастер-классы профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, членов Академии Российского телевидения, круглые столы, где участники Форума и номинанты премии смогут высказать свои точки зрения и поделиться новыми идеями, — сказал председатель СЖР Владимир Соловьёв.

Целью премии является выявление и награждение лучших работ и авторов, самореализация журналистов, передача ими профессионального опыта, установление ориентиров в сфере российских СМИ, направленных на благо интересов общества, а также формирование условий для роста профессионального мастерства и повышение просветительской и культурной функции СМИ.

Прием работ на новую ежегодную премию продлится с 15 апреля по 15 июня 2021 года. Принять участие в конкурсе смогут телевизионные, печатные, радио- и digital-СМИ, блогеры, интернет-порталы, теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и другие.

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Источник: СЖР