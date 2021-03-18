Новый выпуск «Свежей газеты. Культуры»

Вышел в свет шестой номер «Свежей газеты. Культуры».

Многие материалы в нем логичнее, наверное, читать сквозь призму грядущих «культурных» дат, «главная из которых» – День работника культуры. Ей, в частности, посвящен и первополосный материал Главного Редактора «Праздник, объединяющий всех».

Вряд ли в связи в связи с праздником, но уж, в преддверии его – точно наблюдается оживление разного рода законодателей и органов исполнительной власти. Результаты – на второй полосе: «О Стратегии развития библиотечного дела», «О праве организаций культуры сдавать площади в аренду без торгов». Здесь же – о начале приема документов на фестиваль «Театр – территория равных возможностей» и о формировании сборной команды области на ХХ Молодежные Дельфийские игры России.

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Жизнь, между тем, налаживается, материалов всё больше. Если следовать Владимиру Владимировичу. Маяковскому. То к тому, что «хорошо», непременно следует отнести концерт, организованный Татьяной Самойловой в Пушкинском народном доме с участием Яны Дьяковой, Валерия Макарова, Татьяны Бикмухаметовой, Валентины и Ольги Загадкиных («Из Россини с любовью» Ольги КРИШТАЛЮК) и очередной, десятый – он же тридцать четвертый – джазовый фестиваль («Пришла весна. Прилетели синкопы» Игоря ВОЩИНИНА).

Хорошие слова в этот раз и в адрес самарских театров – «Лукоморья» Льва Митрофанова («Мир и война в театре кукол» Галины ТОРУНОВОЙ) И Учебного театра СГИК («Племя младое, пока еще незнакомое» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ).

Два материала Светланы ШАТУНОВОЙ о лучших, пожалуй, художественных выставках недели – «Художники у станка. Искусство после революции» в галерее «Виктория» («1920-е: «Огонь, вода и медные трубы»») и «Загадай желание» в Самарском художественном музее.

Искренняя благодарность Ирине Цветковой, чьими стараниями в Самаре прошел предпоказ документального фильма «Презумпция невиновности» (материал Главного Редактора).

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К «разному» отнесем последние премьеры театра «Город» – «Нездешний вечер» («Дань поэтам Серебряного века и ничего больше» Ксении ГАРАНИНОЙ) – и «Витражи» – «Нет женщин, нет проблем» («Мирандолина и ее воздыхатели» Александра ИГНАШОВА).

Искренне советую не пропустить рецензию Дмитрия ДЯТЛОВА на очередной концерт филармонического абонемента «Современное дирижерское искусство» с участием Мирослава Култышева и Дмитрия Филатова («Пылающая комета» в Самарской филармонии»), размышления Ильи САМОРУКОВА после выставки «Ублажатели объектов» в «Виктории» («Нечеловеческое искусство в присутствии людей») т пеовый опыт рецензии – на выставку «Синематограф» в Музее Модерна нашего нового автора Елены КЕЛЬМАН («Нечеловеческое искусство в присутствии людей»).

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Главные герои всех наших номеров – те, кто ДЕЛАЕТ культуру. И в преддверии профессионального праздника – р наших юбилярах? Лоре Константиновне Городецкой («Хрупкая красота» Петра КОРАБЕЛЬНИКОВА), Анатолии Александровиче Майорове («Многогранный талант» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ) и Наталье Александровне Шепелевой («Цели и грезы Натальи Шепелевой» Валентины ЧЕРНОВОЙ).

Герой зимних и весенних номеров газеты «Михаил Бахрах, книгоиздатель» и его «Жизнь и приключения от Светланы ВНУКОВОЙ. Вот хотим закончить, но совесть не позволяет.

Не обходится, к сожалению без потерь. Ушли от нас журналистка и издатель Галина Павлухина, музыкант и педагог Вячеслав Маркелов, подвижник татарской культуры Ильгиз Колючев. Все любители музыки скорбят по Дмитрию Башкирову («Памяти Маэстро» Дмитрия ДЯТЛОВА).

Продолжает пополняться рубрика «Наталья ЭСКИНА. Неопубликованное». На этот раз – «Языками ангельскими и человеческими».

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О неожиданностях номера. Точнее – о сюрпризах. Наш новый автор – Аркадий СОЛАРЕВ (хотя, кто решится назвать Аркадия Михайловича «новым автором»?!) – предложил к публикации материалах о самарских корнях советского разведчика и прозаика… Имя всё равно не назову – читайте газету («Коллега Рихарда Зорге и родственник корейской королевы стал писателем»).

Елена ШИШКИНА разыскала в самарских чащобах историю о подземной церкви середины прошлого (!) века («Легенда о подземной церкви»)!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ в «энциклопедии» «Самара в их жизни» рассказал о британском политическом деятеле Чарльзе Родене Бекстоне!

Татьяна РОМАНОВА вложила свою лепту в исследование «Потомки племени «самары»».

И, наконец, Михаил ПЕРЕПЕЛКИН познакомил с новой книгой об истории Самарского края – «Город на «Б».

Вполне – для одного-то номера!

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А приплюсуете к этому захватывающие (полистайте мои предыдущие анонсы – редко в них это слово присутствует) ведущих наших постоянных рубрик!

«Если в доме не наточены ножи» – так назвала свою остро социальную сказку из цикла «Измерения» Зоя КОБОЗЕВА.

До «Середины города» добрался в своих «Поисках жанра» Леонид НЕМЦЕВ.

«Бетонного колосса» дорисовал к «Лицам города» Армен АРУТЮНОВ.

Поведение «Писателя в ситуации чаемого обновления» Сергей ГОЛУБКОВ.

О том, как называлась «Первая приключенческая повесть» напомнил Герман ДЬЯКОНОВ в рубрике Habent sua fata libelli. А в «Законах и порядке» раскрыл, как «Красота правит Вселенной».

В многомесячной «Истории я фотографией» к 90-летию СамАрта, за развитием который бдительно следит Елена ПОЛЗИКОВА, я наконец-то обнаружил главных адресов. Глаза на мир мне раскрыла Ольга АГАПОВА в рассказе «По Франции гробы возили, как видно напоказ». Эти «Истории» в первую голову адресованы не тем, кто успел подзабыть о временах не столь далеких. Они – тем, кто по-прежнему увлечен теорией, что «мир завтра только начинается»

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Но газета, как учил нас не к ночи помянутый экономический журналист, жир еще и агитатор. Агитатор за небесцельное проживание жизни. И тому – «Самарские премьеры», агитация за участие в духовом «Танкограде, Днях Франкофонии» и VIII Фестивале поэзии Поволжья, знакомство с графикой Федора Конюхова, посещение фестиваля музыки Римского-Корсакова в Тольяттинской филармонии («Римский-Корсаков» включил весну» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ) и цикла «Время первых» в Самарской филармонии.

Тем, кто замуровал… ой, изолировал себя от всего губительно внешнего – «Книжная полка», рекомендации Константина ПОЗДНЯКОВА, что «почитать вместе» («Тени соцреализма»), и Олега ГОРЯИНОВА, что «вместе посмотреть» («Охотник на кроликов»).

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Читайте «Свежую», не оставляйте стараний. И обрящится.

Виктор Долонько, главный редактор издания «Свежая газета. Культура»

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