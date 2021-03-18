Итоги «Казачества Самарской области» подвели в Доме журналиста

В Доме журналиста состоялось награждение победителей и лауреатов журналистского конкурса «Казачество Самарской области 2020″. Организаторы — Ассамблея народов Самарской области и Самарское казачье землячество — вручили дипломы и памятные призы, а также подвели итоги прошедшего года и поделились планами на 2021 год.

Конкурс проходил по 5 номинациям. В первой номинации конкурса «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных международных, иностранных, федеральных и региональных СМИ в 2020 году» призовых мест было решено не присуждать.

В номинации «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных СМИ городских округов и сельских муниципальных районов Самарской области в 2020 году» первое место заняла Нина Суглоб, газета «Волжские вести». На втором месте оказалась Татьяна Гриднева, «Самарская газета».

В номинации «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в телевизионной передаче и радиопередаче в 2020 году» на первом месте оказалась Елена Чернявская, ТК «Самара ГИС», на втором – Ольга Христенко, ГТРК «Самара». Третье место занял Анатолий Волошинский, КТВ-Луч.

Победителем в номинации «Лучшая публикация о казачестве Самарской области на интернет-порталах и сайтах в 2020 году» стал информационный портал о дружбе народов «Все мы – Россия». Второе место занял портал сетевого издания «Самарское областное вещательное агентство». На третьем месте оказался сайт Волжского войскового казачьего общества.

Первое место в номинации «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в интернете и социальных сетях, блогах и живых журналах в 2020 году» занял Сергей Нестеров. На втором месте оказался Павел Коровин, а на третьем – Александр Черцековцев.

Конкурс направлен на популяризацию казачества в регионе, сохранение культуры и традиций казачьего сообщества. В этом году из-за пандемии сократилось количество мероприятий, что стало причиной сокращения заявок – в этом году было обработано около 50 работ участников, в то время как в 2020 году их было около 100. Но организаторы отмечают, что качество важнее количества, а в этом году журналистские материалы о казачестве были на высоком уровне. Организаторы уже анонсировали новый сбор заявок на конкурс в 2021 году, положение о нем станет доступно в сети в ближайшие две недели.

Кроме подведения итогов были подведены итоги работы казачьего сообщества в регионе в 2020 году и намечены планы на 2021 год. Среди них – участие в Параде Победы 9 мая и акции «Бессмертный полк».