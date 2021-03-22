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Ирина Цветкова вошла в состав Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова вошла в состав Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году.

В сентябре 2021 года в Самарской области пройдут выборы депутатов Государственной думы и Самарской Губернской Думы. Для наблюдения за избирательным процессом, а также с  целью информационного, правового, экспертное сопровождения, подготовки и координации деятельности независимых общественных наблюдателей создан Общественный штаб.  В его состав вошли 15 человек: члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций и средств массовой информации. Координировать работу пресс-центра, созданного при штабе,  будет  Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР.

В функции пресс-центра Общественного штаба  будет входить:

  • информационное обеспечение деятельности Штаба;
  • подготовка и проведение пресс-конференций;
  • выпуск информационных материалов;
  • взаимосвязь со средствами массовой информации и иными участниками информационного обеспечения выборов.