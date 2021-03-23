Всемирный день борьбы с туберкулезом

В Доме журналиста 24 марта в 11:00 пройдет пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Организаторы — ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер» и Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В мероприятии примут участие представители Министерства здравоохранения Самарской области, Управления Роспотребнадзора Самарской области, а также внештатные специалисты Министерства здравоохранения по фтизиатрии и детской фтизиатрии.

Спикеры расскажут о ситуации по туберкулезу в Самарской области, подведут итоги работы Противотуберкулезной службы в 2020 году, а также поделятся информацией о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация

по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru

или по тел. (846) 332-57-94; 332-68-39.