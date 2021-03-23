Юбилей Приволжского УГМС

Приволжское УГМС проводит в Доме журналиста 24 марта в 12:30 пресс-конференцию «Океан, наш климат и погода», приуроченную ко Дню работника гидрометеорологической службы (23 марта), а также юбилею УГМС.

Главный спикер встречи – начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС» Демин Вячеслав Александрович.

Вопросы к обсуждению:

Всемирная метеорологическая организация и роль в ней России; 90-летний юбилей ФГБУ «Приволжское УГМС»; Изменение климата. Как отразится изменение климата на России. Прогноз весеннего половодья в Самарской области; Прогноз погоды.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

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