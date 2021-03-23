Юбилей Приволжского УГМС

Приволжское УГМС проводит в Доме журналиста 24 марта в 12:30 пресс-конференцию «Океан, наш климат и погода», приуроченную ко Дню работника гидрометеорологической службы (23 марта), а также юбилею УГМС.
Главный спикер встречи – начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС» Демин Вячеслав Александрович.
Вопросы к обсуждению:
- Всемирная метеорологическая организация и роль в ней России;
- 90-летний юбилей ФГБУ «Приволжское УГМС»;
- Изменение климата. Как отразится изменение климата на России.
- Прогноз весеннего половодья в Самарской области;
- Прогноз погоды.
Приглашаем СМИ на мероприятие!
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по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru
или по тел. (846) 332-57-94; 332-68-39.