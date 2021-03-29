Приглашаем принять участие в конкурсе региональной финансовой журналистики «Рублевая зона», проходящем при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности и Союза журналистов России!

Оргкомитет конкурса продолжает принимать работы журналистов российских региональных СМИ. Заявку на участие и конкурсные работы необходимо отправить по адресу оргкомитета info@finpressa.ru до 10 апреля 2021 г. включительно. Жюри будет рассматривать работы, вышедшие в эфир или опубликованные и присланные в оргкомитет за период с 1 июня 2020 года по 15 марта 2021 года.

В соответствии с Положением о конкурсе оргкомитет принимает работы журналистов из всех регионов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Голосование жюри пройдет по семи основным номинациям:

Лучший автор публикации в печатных деловых и общественно-политических СМИ; Лучший автор публикации в Интернет-СМИ; Лучший автор радиопередачи; Лучший автор телесюжета; Лучший автор поста или серии постов в блогах; Лучший авторский проект о личных финансах в СМИ; Акула финансовой журналистики.

Кроме того, Совет конкурса оценит работы, присланные в спецноминации «Лучшее журналистское расследование на финансовом рынке», «Микрофинансирование и развитие», «Лучший материал, посвящённый вопросам коллекторского бизнеса».

Победители и призёры в каждой номинации будут приглашены на торжественную церемонию награждения. Она состоится в г. Чебоксары (Чувашия) 27-28 мая.

Более подробно с условиями участия в конкурсе, а также подачи заявок можно ознакомиться по ссылке.

Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года и проходит в различных городах России при поддержке органов власти принимающих регионов. Сессии конкурса прошли в Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Москве.

Основной целью проведения конкурса «Рублёвая зона» является повышение финансовой грамотности населения, привлечение внимания россиян к стратегиям и инструментам инвестирования. Учитывая, что основным проводником качественной информации о финансах являются СМИ, конкурс призван развивать и поддерживать финансовую журналистику в регионах России, стимулировать журналистов к самообразованию в сфере финансов.

Генеральным партнёром конкурса является Союз Журналистов России. Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку. Конкурс также поддержан Ассоциацией развития финансовой грамотности, саморегулируемыми организациями, профобъединениями и крупнейшими финансовыми структурами, работающими на финансовом рынке России, в том числе — Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств, Ассоциацией банков России (АБР), Ассоциацией российских банков (АРБ), СРО «МиР», Ассоциацией форекс-дилеров, финтех-компанией xCritical, финансовым порталом Finversia. Конкурс является одним из мероприятий, составляющих программу государственного праздника «День финансиста». Оператором конкурса выступает компания Finarty.

Источник: СЖР