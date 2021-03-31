В Доме журналиста пройдет круглый стол

Самарское областное отделение Союза журналистов России совместно с Общественной организацией помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды» и Некоммерческой организацией по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами аутического спектра «Особенный город» проводит 2 апреля круглый стол на тему «Доступность и качество образования для детей с аутизмом в Самарской области: векторы, проблемы, решения». Начало мероприятия — в 14.00.

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, установленный резолюцией ООН в 2007 году. Ежегодно в апреле проходят акции и информационно-просветительские кампании в помощь людям с расстройствами аутистического спектра.

Организаторы круглого стола хотят обратить внимание власти региона, СМИ и широкой общественности на существующие проблемы и дефициты государственной системы специальной помощи детям с РАС, организовать конструктивный диалог и взаимодействие для их решения.

Приглашаем СМИ для освещения мероприятия!

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