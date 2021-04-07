12 апреля ГТРК «Самара» проведет космический онлайн-марафон. В нем примут участие десятки городов России.

Всего неделя осталась до старта Всероссийского космического марафона, который состоится в День первого полета человека на орбиту Земли. 12 апреля 12 часов эфира! На связи — несколько десятков городов страны! А свяжет их космическая столица с помощью телеканала » Самара-24″.

Космическая история, секретные лаборатории и новейшие разработки передовых предприятий космической отрасли, виртуальные экскурсии: на родину Юрия Гагарина в Смоленщине, в летное училище Первого космонавта и на место его приземления в Саратовской области.

Яркий, познавательный, разноплановый калейдоскоп событий! С 10 утра до 22 вечера. В начале каждого часа космического Марафона — документальные фильмы и специальные репортажи о самых важных событиях, связанных с покорением внеземного пространства.

Марафон даст старт социальным акциям и космическому флеш-мобу Всероссийского масштаба.

Зрители Всероссийского «гагаринского» марафона могут стать и его участниками одновременно — отвечая на вопросы специальной викторины. По-прежнему продолжается песенный конкурс. В финале члены Союза композиторов сделают свой выбор. Самые талантливые получат право выступить на лучших концертных площадках.

Выходите на «космическую эфирную волну» телеканала Самара-24 в следующий понедельник, в самый важный день покорения космоса человеком.

Источник: https://tvsamara.ru/news/12-aprelya-gtrk-samara-provedet-grandioznyi-kosmicheskii-onlain-marafon/