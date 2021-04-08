«Первый полет»: погружение в эпоху

12 апреля в ДКЖ имени А.С.Пушкина состоится праздничный вечер «Первый полёт», посвящённый Самаре Космической и 60-летию первого полёта человека в космос, на котором будет показан документальный фильм «Николай Кузнецов: от Земли до Луны». Режиссер фильма — Ирина Чечурина, члена Союза журналистов России, редактор издания «Российская газета».

На вечере выступят лучшие самарские музыканты, вокалисты, актёры. Зрители погрузятся в эпоху 1960-х годов.

Начало мероприятия — в 18.30.

Адрес — г.Самара, ул. Льва Толстого, 94.

Справки по тел. +79608323302

Информационную поддержку мероприятию оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.