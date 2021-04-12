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Самарские журналисты и фотокоры побывали на двигателестроительном заводе «ОДК-Кузнецов»

Самара – космическая столица, однако немногие жители города могут похвастать, что видели, как рождаются ракеты. НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» помогли представителям СМИ и блогерам попасть в «святая святых» — цеха завода «ОДК-Кузнецов». За появлением на свет двигателей космических кораблей в объектив своей камеры «подсмотрел» Юрий Стрелец, председатель Фотообъеденения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

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Фото Ю.Стрельца

ПАО «ОДК-Кузнецов» – двигателестроительное предприятие, где сосредоточены все фазы технологической цепочки создания двигателя: разработка – производство – конструкторское сопровождение – ремонт – вывод на рынок – поддержка в эксплуатации у заказчика. Предприятие включает три ключевых составляющих: конструкторское бюро, площадку серийного производства двигателей и испытательную базу.

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Испытание двигателя. Фото Ю.Стрельца

  Как и многие другие индустриальные партнёры НОЦ «Инженерия будущего», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» входит в состав госкорпорации «Ростех».

    На  «ОДК-Кузнецов» создаются двигатели для стратегической и военно-транспортной авиации, жидкостные ракетные двигатели, индустриальные газотурбинные установки, НИОКР, ОКР.

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Фото Ю.Стрельца

  Среди крупных заказчиков предприятия Министерство обороны России, Роскосмос, предприятия топливно-энергетического комплекса (ПАО «Газпром», иностранные предприятия отрасли).

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Фото Ю.Стрельца

  Во время экскурсии на завод журналистам и фотокорреспондентам показали несколько цехов. К тому же они увидели новый производственный корпус, созданный в конце 2020 года. На площади свыше 11 тыс. квадратных метров размещено гальваническое производство предприятия.

   Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на металлические детали для газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду.

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Фото Ю.Стрельца

  Журналисты, которые уже бывали на «Кузнецове», смогли оценить, как разительно изменилось гальваническое производство. Оно стало более результативным и совершенно безопасным для работников.

  В корпусе локально размещены 9 автоматизированных и 5 механизированных линий, 4 ручных линии, 3 участка и комплекс локальных очистных сооружений.

 Оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества и экономической эффективности.

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Фото Ю.Стрельца

  Во всех помещениях установлены датчики загрязнения воздуха. Очистные сооружения производят фильтрацию сточных вод методом обратного осмоса, при использовании которого достигается высокий уровень очистки. Очищенные воды возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе.

 На год старше нового цеха центр специализации «Коробки приводов и агрегатов». На площади свыше 8 тыс. квадратных метров развернут полный технологический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением, включая первичную обработку заготовок, черновую обработку зубчатых зацеплений, индивидуальную доводку и контроль качества изготовления деталей.

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Фото Ю.Стрельца

На нем можно изготавливать шестеренки и коробки приводов из сталей и сплавов с применением современных технологий зубообработки быстрее и качественнее.

    Сейчас в ОДК идет процесс трансформации индустриальной модели. На место предприятий полного цикла приходят высокотехнологичные центры производственных компетенций, где будут сосредоточены основные производства по конкретным направлениям для всей двигателестроительной отрасли.

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Фото Ю.Стрельца

    Финалом экскурсии стал сборочный цех ракетных двигателей. Это знаковое место. Блогерам и журналистам показали площадку, с которой к рабочим обращался Юрий Гагарин во время своего визита на завод.

По материалам АНО «Институт регионального развития».

Информационную поддержку мероприятию оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

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Пресс-тур на ПАО «ОДК-Кузнецов».
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Пресс-тур на ПАО «ОДК-Кузнецов». Фото Ю.Стрельца.

Продолжение темы в следующих публикациях на сайте  Самарского областного отделения Союза журналистов России   http://sjrs.ru

 

 