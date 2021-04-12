Самарские журналисты и фотокоры побывали на двигателестроительном заводе «ОДК-Кузнецов»

Самара – космическая столица, однако немногие жители города могут похвастать, что видели, как рождаются ракеты. НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» помогли представителям СМИ и блогерам попасть в «святая святых» — цеха завода «ОДК-Кузнецов». За появлением на свет двигателей космических кораблей в объектив своей камеры «подсмотрел» Юрий Стрелец, председатель Фотообъеденения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

ПАО «ОДК-Кузнецов» – двигателестроительное предприятие, где сосредоточены все фазы технологической цепочки создания двигателя: разработка – производство – конструкторское сопровождение – ремонт – вывод на рынок – поддержка в эксплуатации у заказчика. Предприятие включает три ключевых составляющих: конструкторское бюро, площадку серийного производства двигателей и испытательную базу.

Как и многие другие индустриальные партнёры НОЦ «Инженерия будущего», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» входит в состав госкорпорации «Ростех».

На «ОДК-Кузнецов» создаются двигатели для стратегической и военно-транспортной авиации, жидкостные ракетные двигатели, индустриальные газотурбинные установки, НИОКР, ОКР.

Среди крупных заказчиков предприятия Министерство обороны России, Роскосмос, предприятия топливно-энергетического комплекса (ПАО «Газпром», иностранные предприятия отрасли).

Во время экскурсии на завод журналистам и фотокорреспондентам показали несколько цехов. К тому же они увидели новый производственный корпус, созданный в конце 2020 года. На площади свыше 11 тыс. квадратных метров размещено гальваническое производство предприятия.

Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на металлические детали для газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду.

Журналисты, которые уже бывали на «Кузнецове», смогли оценить, как разительно изменилось гальваническое производство. Оно стало более результативным и совершенно безопасным для работников.

В корпусе локально размещены 9 автоматизированных и 5 механизированных линий, 4 ручных линии, 3 участка и комплекс локальных очистных сооружений.

Оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества и экономической эффективности.

Во всех помещениях установлены датчики загрязнения воздуха. Очистные сооружения производят фильтрацию сточных вод методом обратного осмоса, при использовании которого достигается высокий уровень очистки. Очищенные воды возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе.

На год старше нового цеха центр специализации «Коробки приводов и агрегатов». На площади свыше 8 тыс. квадратных метров развернут полный технологический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением, включая первичную обработку заготовок, черновую обработку зубчатых зацеплений, индивидуальную доводку и контроль качества изготовления деталей.

На нем можно изготавливать шестеренки и коробки приводов из сталей и сплавов с применением современных технологий зубообработки быстрее и качественнее.

Сейчас в ОДК идет процесс трансформации индустриальной модели. На место предприятий полного цикла приходят высокотехнологичные центры производственных компетенций, где будут сосредоточены основные производства по конкретным направлениям для всей двигателестроительной отрасли.

Финалом экскурсии стал сборочный цех ракетных двигателей. Это знаковое место. Блогерам и журналистам показали площадку, с которой к рабочим обращался Юрий Гагарин во время своего визита на завод.

По материалам АНО «Институт регионального развития».

Информационную поддержку мероприятию оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

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