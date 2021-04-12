Анонс

«Вы можете выбрать цвет!». Открытие выставки Владимира Курилова

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие фотовыставки Владимира Курилова  «ANY COLOUR YOU LIKE. Вы можете выбрать цвет!».

Открытие выставки состоится 13 апреля по адресу г.Самара, ул. Самарская, 179, в Доме журналиста. Начало в 12.00.

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На выставке будет представлено около 30 работ, большинство из которых выполнены в черно-белом изображении. Автор постарался запечатлеть окружающую действительность максимально реальной, без монтажа и постановки.

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Владимир Курилов – член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, победитель городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» 2019 г. (гран-при «Лучшая художественная фотография за работу «Солнечно»). Фотографией занимается около 10 лет, снимает в жанре стрит-фотография.

Будем рады информационной поддержке!

Аккредитация СМИ по тел.: 8(846) 332-68-39 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;   8(846) 332-57-94 – Анастасия Ходоренко, пресс-секретарь.E-mail: spress@samtelecom.ru

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