Обсуждена концепция Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина

15 апреля в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина на встрече экспертной группы обсудили концепцию развития крупнейшего краеведческого музея Самарской области. В обсуждении приняла участие Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области.

Участие в мероприятии приняли самарские художники, архитекторы, представители крупного бизнеса и театральной сферы, краеведы и журналисты, а также представители Общественного совета при министерстве культуры Самарской области. Инициатором обсуждения выступила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш: «Нам важно было услышать мнения экспертов из разных сфер, обсудить и понять новое наполнение пространства музея».

Директор музея Андрей Кочетков провел экскурсию по зданию музея и сделал презентацию. После участники разбились на две творческие группы и провели мозговой штурм по двум направлениям — «Потенциальные аудитории музея. Пути развития функционала здания и его помещений» и «Подходы к созданию основной экспозиции. Темы и смыслы».

Татьяна Мрдуляш подчеркнула, что главная цель встречи — решить, каким должен стать музей после выхода из реновации в 2025 году.

Результаты первого совещания будут использованы для работы по формированию концепции обновленного музея.

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