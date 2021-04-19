Разрабатывается новый законопроект для интернет-изданий

Законопроект обяжет социальные сети, аудиовизуальные сервисы (АВС) и новостные агрегаторы подсчитывать свою аудиторию, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

— Законопроект в разработке, — сказал Горелкин. — Запрос на счетчик в интернете есть в рекламной отрасли. Если на телевидении есть единый измеритель, своего рода валюта для расчетов между медиаплощадками и рекламодателями, то российский интернет-рынок фактически остался без внешнего аудита. Кроме того, документ поможет отслеживать эффективность госсубсидий на производство контента, размещаемого на АВС.

По его словам, сейчас интернет-сервисы «не имеют привычки» делиться собственными данными об аудитории и методиками подсчета, а об эффективности рекламных кампаний отчитываются платформы, на которых она размещается.

— А значит, встает вопрос, насколько объективно эти компании сами оценивают свои же работы и услуги для клиентов. В результате страдают сами интернет-площадки, так как деньги оседают у недобросовестных посредников, — говорит депутат. — Государство в этой ситуации должно создать условия прозрачных механизмов рынка интернет-рекламы и разработать понятные критерии для компаний, предоставляющих данные об аудитории.

В результате действий государства, продолжил Горелкин, рынок получит сведения «не об условных пользователях, а о реальных потребителях с их конкретными характеристиками смотрения в сети».

Парламентарий напомнил, что аналогичный «единый счетчик» существует для аудитории телеканалов, официальным измерителем выступает компания Mediascope.

— То же самое предлагается создать для АВС и соцсетей. Законопроект нужен именно для этого, а не для налогового администрирования, — пояснил депутат.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с ТАСС указал на то, что существующие счетчики измерения интернет-аудитории «не дают полной картины о реальных пользователях».

— Не все интернет-платформы открывают доступ к своим данным о посещаемости. Отсутствие единого для всех измерителя ведет к потерям в первую очередь со стороны участников рынка интернет-рекламы, так как позволяет площадкам давать показатели по своей аудитории, неверифицируемые независимо, — сказал он.

Депутат также провел аналогию с измерителем аудитории телеканалов.

— Это упрощает эффективное планирование рекламных бюджетов и делает прозрачной отчетность, то есть в первую очередь полезно бизнесу, который выступает в роли рекламодателя, — убежден Хинштейн.

В Роскомнадзоре считают, что реализация единой системы медиаизмерений позволит соблюсти баланс интересов всех участников рынка и государства.

— Роскомнадзор принимает участие в разработке концепции регулирования, направленной на обеспечение наиболее оптимального и прозрачного измерения аудитории российского сегмента интернета, — сказали в пресс-службе ведомства.

В Минцифры напомнили, что вопрос создания единой системы медиаизмерений, «инструментария, позволяющего адекватно, единообразно измерять аудиторию во всех средах», обсуждается не первый год.

— Мы рассчитываем, что выработанные подходы будут закреплены на уровне закона, в котором будут прописаны ключевые моменты, и это будет гарантией соблюдения баланса интересов всех участников рынка и государства», — сообщили в пресс-службе министерства.

По словам источника агентства в индустрии, создание нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов не предполагается — планируется расширить полномочия Mediascope.