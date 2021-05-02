3 мая — Всемирный день свободы печати

Ежегодно 3 мая мир отмечает Всемирный день свободы печати, который призван напомнить и подчеркнуть основополагающие принципы свободы печати, оценить состояние свободы чати в мире, содействовать защите средств массовой информации от посягательств на их независимость и почтить память журналистов, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.Всемирный день свободы печати был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году соответствии с рекомендацией, принятой на 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году. Это, в свою очередь, стало ответом на призыв африканских журналистов, которые в 1991 году стояли у истоков принятия исторической Виндхукской декларации о плюрализме и независимости средств массовой информации.

Всемирный день свободы печати – это возможность повысить информированность граждан о нарушениях свободы печати и напомнить, что в десятках стран мира СМИ подвергаются цензуре, штрафам, принудительным закрытиям или приостановке деятельности, а журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами преследований, нападений, незаконных арестов и даже убийств.

Этот день даёт возможность поощрить и развить инициативы по защите свободы печати и провести оценку состояния свободы печати во всем мире.

3 мая служит напоминанием правительствам о необходимости выполнения их обязательства защищать свободу печати. Также, в этот день работники средств массовой информации размышляют о вопросах, связанных со свободой печати и профессиональной этикой. Что не менее важно, этот день служит призывом поддержать средства массовой информации, которые становятся жертвами ограничений или полного лишения свободы голоса. Кроме того, это День памяти о журналистах, погибших при исполнении своего профессионального долга.