Поздравление Ирины Цветковой с Всемирным днем свободы печати

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Всемирным Днем свободы печати! Этот праздник объединяет журналистов, редакторов, издателей, самоотверженно исполняющих свой профессиональный долг.

На нас лежит большая ответственность перед обществом за каждое написанное или сказанное слово. Задача журналиста – в любой ситуации объективно отражать реальность и критически смотреть на происходящее., ведь от этого нередко зависят жизни людей.

Дорогие друзья, искренне желаю вам творческих успехов и неиссякаемой энергии! Пусть ваше журналистское слово всегда служит добру и созиданию!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР