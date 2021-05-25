В детской библиотеке открылась Школа молодого журналиста

Первое занятие Школы молодого журналиста состоялось в Самарской Центральной городской детской библиотеке, которая располагается на улице Аэродромной областной столицы. Инициатором создания Школы выступил Совет ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Идею поддержала председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова.

Администрация библиотеки с готовностью восприняла этот проект и провела большую организационно-информационную работу среди старшеклассников близлежащих школ и постоянных читателей. Были активно задействованы социальные сети. Подростки передавали информацию о ШМЖ, ежедневно общаясь друг с другом.

Главная задача ШМЖ – дать старшеклассникам широкое представление об этой общественно значимой профессии, ее особенностях и требованиях, познакомить с основными журналистскими жанрами, научить грамотно оформлять свои заметки. И конечно же, постоянными гостями слушателей ШМЖ станут известные самарские журналисты, которые «вживую» расскажут о своей работе, поделятся мыслями о развитии журналистики, раскроют свои профессиональные секреты.

Преподавателями ШМЖ на общественных началах станут члены Совета ветеранов областной журналистской организации. К слову, первое занятие в библиотеке провел председатель Совета ветеранов , Почетный работник печати России, член Союза журналистов Александр Лаврик.

Первое занятие ШМЖ было рассчитано на тех ребят, которые собираются после окончания школы в этом году поступать на факультеты журналистики вузов Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Они получили исчерпывающую информацию и необходимые рекомендации. В мае планируется провести еще несколько занятий, а основная программа начнется в сентябре, когда ученики вновь сядут за парты после каникул. Однако это не значит, что все лето они будут сидеть без дела. Каждый получил творческое « задание на дом».

Напомним, Школа молодого журналиста – одно из направлений в работе Самарского областного отделения Союза журналистов России, которое ведется с 1998 г. Основная задача – помочь способной творческой молодежи освоить навыки профессии и подготовиться к дальнейшей работе в СМИ.

В Школе занимаются учащиеся 9-11 классов под руководством опытных наставников из самарских СМИ. Программа занятий максимально учитывает специфику творческого труда в современных условиях. Проводятся экскурсии в редакциях газет, телекомпаниях, радиостанциях.

Самые способные и настойчивые выпускники Школы получают рекомендации Самарского областного отделения Союза журналистов России для поступления на профильный факультет. Многие выпускники Школы становятся студентами отделений журналистики, в т.ч. московских вузов, активно сотрудничают со средствами массовой информации.